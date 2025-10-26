Rezultatyviausiomis sezono rungtynėmis tapęs trileris Klaipėdoje baigėsi šeimininkų pergale

Gedimino Petrausko auklėtiniai savų žiūrovų akivaizdoje 117:113 (32:26, 20:36, 39:27, 26:24) nukovė „Jonavą Hipocredit“ (1-5).
Ankstesnis šio sezono rungtynių rezultatyvumo rekordas siekė 200 taškų. Šį rezultatą pasiekė Kėdainių „Nevėžio-Paslaugų klubo“ bei „Šiaulių“ ekipos tarpusavio rungtynėse lygiai prieš savaitę. Be to, tiek viena, tiek kita komanda pelnė tiek taškų, kiek šiemet dar nebuvo pelnyta.
Jau mačo starte buvo galima nujausti, jog sekmadienio vakarą pajūryje laukia kur kas daugiau taiklių metimų nei skriejančių pro šalį. Kovoje taškas į tašką pirmojo ketvirčio pabaigoje į priekį veržėsi Zane'o Watermano į priekį timptelėti klaipėdiečiai (32:26).
Antrajame kėlinyje vaizdas ant parketo pastebimai pakito. Pamažu iniciatyvą perėmė svečių ekipa, kuri išaugo netgi iki dviženklės (57:46). Panašų atotrūkį „Jonava Hipocredit“ nusinešė į antrąją susitikimo dalį – 62:52.
Amerikietiškus kalnelius priminusiame susitikime tuomet atėjo laikas geresnę atkarpą jau sužaisti „Neptūnui“. Trečiajame kėlinyje uostamiesčio klubą kaip reikiant užkūrė lietuviškas branduolys – Arnas Velička, Arnas Beručka, Martynas Pacevičius bei Donatas Tarolis baudė varžovų gynybą.Būtent pastarojo baudos metimas išlygino rezultatą, o netrukus jį persvėrė Harrisonas Cleary (75:74). Visgi susikurti komfortiško gyvenimo nepavyko – lemiamą kėlinį klaipėdiečiai pasitiko su trapia persvarą – 91:89.
Dar neįpusėjus kėliniui buvo pagerintas rezultatyviausių sezono rungtynių rekordas, o prie to prisidėjo abi ekipos. Nė vieni nenorėjo nusileisti ir tapo akivaizdu, jog nugalėtojas paaiškės paskutinėmis minutėmis. Lyderystės ėmėsi iki tol tylėjęs Makai Ashtonas-Langfordas (109:106), bet tuomet tuo pačiu atsakė Rihardas Lomažas, kuris surengė 7 taškų atkarpą per mažiau nei 100 sekundžių ir arčiau pergalės atsidūrė pajūrio klubas. Kiek vėliau „Neptūno“ pergalę įtvirtino D. Tarolio baudų metimai.
Nuostabų individualų pasirodymą surengė „Neptūno“ atstovas A. Velička. Kaunietis išdalino beveik tiek pat (!) rezultatyvių perdavimų – 14, kaip ir pelnė taškų – 15. Būtent rezultatyvių perdavimų rodiklyje A. Velička pasiekė šio sezono lygos rekordą. Iš viso atakų organizatorius sukaupė 30 naudingumo balų.
Jam gerai talkino D. Tarolis, kuris prie 15 taškų pridėjo 6 atkovotus kamuolius ir surinko 24 naudingumo balus.
Priešingoje barikadų pusėje sunkiai sulaikomas buvo Džiugas Slavinskas. Jis prie 19 taškų pridėjo 4 rezultatyvius perdavimus, 3 atkovotus kamuolius bei surinko 22 naudingumo balus.
„Neptūnas“: Harrisonas Cleary 16, Zane Waterman ir Arnas Velička po 15 ir Donatas Tarolis 15, Rihardas Lomažas 14, Martynas Pacevičius 12, Arnas Beručka 11, Jamesas Karnikas 9, Mindaugas Girdžiūnas 7.
„Jonava Hipocredit“: Džiugas Slavinskas 19, Jalenas Henry 17, Eimantas Stankevičius 15, Adomas Sidarevičius 14, Hilmaras Henningssonas 13, Benjaminas Krikke'as 12, Makai Ashtonas-Langfordas 10.
