Rimas Kurtinaitis: kausimės iš širdies

Pirmas barjeras – britų
Šiandien Tamperėje startuosiantį 42-ojo Europos čempionato B grupės turnyrą lietuviai pradės dvikova su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Rugpjūčio 29-ąją lauks mačas su juodkalniečiais, 30 d. – su vokiečiais, rugsėjo 1 d. – su suomiais, 3 d. – su švedais.
„Galiu garantuoti, kad kausimės iš širdies, o kaip pavyks – pamatysime. Tai, kaip susiklostė pasiruošimo etapas, nuteikia pozityviai. Dabar viską reikės perkelti į oficialias rungtynes“, – prieš kelionę į Suomiją sakė R. Kurtinaitis.
Į kitą varžybų etapą (aštuntfinalį) pateks 1–4 vietas užėmusios ekipos (B grupės ketvertas Rygoje, „Xiaomi“ arenoje, susitiks su A grupės atstovais: portugalais, estais, latviais, turkais, serbais arba čekais).
C grupėje Limasolyje rungtyniaus Kipro, Italijos, Sakartvelo, Ispanijos, Graikijos, Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės, D grupėje Katovicuose – Islandijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Lenkijos, Belgijos ir Izraelio komandos.
Paaiškino sprendimus
Komentuodamas galutinę žaidėjų sudėtį, R. Kurtinaitis pripažino, kad daugiausia diskusijų kilo dėl Eimanto Bendžiaus.
„Pasikalbėjome, išsiskyrėme skaudama širdimi. Eimantas tikrai vertas būti rinktinėje, bet mes, apsidrausdami dėl kai kurių pozicijų, pasirinkome būtent tokį dvyliktuką. Manome, kad neliksime be snaiperio: prireikus tai galėtų būti Rokas Giedraitis, Gytis Radzevičius, – svarstė treneris. – Pavojinga vykti į varžybas su dviem vidurio puolėjais: neduok Dieve, vienas susirinks baudas, kitas susižeis. Mes turėjome šią poziciją apsidrausti. Ar pasielgėme teisingai, ar ne – pamatysime, nors negalvoju apie tai. Norime daugiau aukštesnių žaidėjų, geresnės kovos dėl kamuolio.“
Kartu su E. Bendžiumi į pagrindinį dvyliktuką nepateko Mantas Rubštavičius ir Kristupas Žemaitis.
„Kristupas – tikrai labai geras krepšininkas, bet manau, kad šį sezoną labiau patobulėjo Arnas Velička – daug žaidė Vokietijos lygoje. Tais atvejais, kai teks atsikvėpti Rokui Jokubaičiui ar reikės įjungti aukštesnę žaidimo pavarą, Arnas – tinkamiausias“, – dėstė R. Kurtinaitis.
Sieks trofėjų
J. Valančiūnas dalyvaus jau šeštajame per savo karjerą Europos čempionato finalo turnyre.
Sėkmingiausi – 2013-ųjų ir 2015-ųjų „EuroBasket“ (sidabro medaliai), skaudžiausias – 2022-ųjų (15 vieta).
„Šis pasiruošimo ciklas – vienas sunkiausių, bet, kaip sakoma, per kančias – į žvaigždes. Reikia, kad darbas atsipirktų. Juk kiekviena komanda negalvoja, kad bus gera ketvirta ar penkta vieta, – visos tikisi trofėjų. Mes jų irgi sieksime“, – kalbėjo J. Valančiūnas.
Antrajame „EuroBasket“ rungtyniaus Rokas Giedraitis ir R. Jokubaitis, pirmajame – A. Velička, Ąžuolas Tubelis, Deividas Sirvydis, G. Radzevičius, Ignas Sargiūnas, Laurynas Birutis, Marekas Blaževičius, Margiris Normantas, Tadas Sedekerskis.
Varžovai neįsitempę
Didžiosios Britanijos rinktinėje – buvęs Klaipėdos „Neptūno“ legionierius Mylesas Hessonas, taip pat Tautvydo Sabonio treniruojamos Londono „Lions“ ekipos žaidėjai Aminas Adamu ir Tarikas Phillipas.
Kontrolines rungtynes britai 67:74 pralaimėjo prancūzams, 72:84 – belgams, 73:103 – bosniams, 81:93 – slovėnams ir 72:62 įveikė estus. Rezultatyviai žaidė A. Yeboah, J. Belo-Osagie, M. Hessonas, A. Adamu.
„Nuo pirmos pasirengimo Europos čempionatui dienos dirbome intensyviai ir produktyviai. Mačą su lietuviais pasitinkame pakilios nuotaikos, susitelkę“, – pareiškė vyriausiasis treneris Marcas Steutelis.
D. Britanija
Gynėjai: Joshua Wardas-Hibbertas (ūgis 197 cm, „Newcastle Eagles“), Aminas Adamu (196 cm) ir Tarikas Phillipas (191 cm, abu – Londono „Lions“), Luke’as Nelsonas (191 cm, „Sopron“, Vengrija), Jelanis Watsonas-Gayle’as (180 cm).
Puolėjai: Akwasis Yeboah (198 cm, „Trabzonspor“, Turkija), Mylesas Hessonas (195 cm), Carlas Wheatle’as (201 cm, Venecijos „Reyer“, Italija), Danas Akinas (206 cm, „Kolossos“, Graikija), Patrickas Whelanas (196 cm, „Falco Vulcano“, Vengrija).
Vidurio puolėjas: Gabe’as Olasenis (208 cm, „Mersin“, Turkija), Jubrile’as Belo-Osagie (206 cm, „Falco Vulcano“).
