 Ryklys apkandžiojo nėščią krepšininko žmoną

2025-08-07 19:05
Parengta pagal užsienio spaudą

Buvusio NBA krepšininko Danilo Gallinari nėščia žmona nukentėjo nuo ryklio, kuris moterį užpuolė Puerto Riko paplūdimyje.

Ryklys Danilo Gallinari

Apie tai praneša „USA Todai“.

Beje, daug metų NBA žaidusiam Italijos krepšininkui D. Gallinari rytoj sueis 37-eri metai.

Plėšri žuvis įkando į koją sporto žurnalistei Eleonorai Boi Karolinos mieste esančiame paplūdimyje, kuriame buvo daug žmonių. Nukentėjusioji nedelsiant buvo pristatyta į medicinos centrą. Jame gydytojai moteriai atliko operaciją.

„Tai buvo blogiausia diena mano gyvenime, tačiau mums su mažyliu viskas gerai“, – savo socialiniuose tinkluose parašė 39-erių metų Eleonora Boi.

Savo įraše krepšininko žmona pajuokavo, kad ryklį paduos į teismą.

Nukentėjusiosios vyras D. Gallinari palaikė savo žmoną, kai ji buvo gydoma. Gamtos resursų departamentas patvirtino, kad sprendžiant iš dantų žymių, moteriai įkando ryklys.

Incidentas įvyko liepos 31-ąją dieną, tačiau nemalonaus įvykio aplinkybės atskleistos tik dabar.

Garsaus krepšininko žmona E. Boi, kuri yra paskutiniuose nėštumo mėnesiuose, jau išrašyta iš ligoninės. Dabar ji lankosi reabilitacijos centre.

 

 

 

 

