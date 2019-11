Sėkmės receptų ieško ir „Žalgiris“, ir ALBA

Pristinga energijos

Vokietijos vicečempionai ir Lietuvos čempionai jėgas išmėgins šiandien Berlyno "Mercedes-Benz" arenoje. Tai bus Eurolygos turnyro 11-ojo turo mačas.

ALBA irgi ieško pergalių recepto. Kai po šešių iš eilės nesėkmių Berlyno ekipa svečiuose 106:105 palaužė Atėnų "Panathinaikos", o savo aikštėje 93:80 – Belgrado "Crvena zvezda" komandą, atrodė, kad ALBA strategas ispanas Airo Garcia Renesesas galės lengviau atsikvėpti.

Tačiau praeitą savaitę jo vadovaujama kariauna vėlgi namuose 80:99 nusileido Pirėjo "Olympiakos", o Vokietijos čempionate vos ne vos – 90:87 – įveikė autsaiderių grupėje esančią Bonos "Telekom Baskets".

"Energingai, susikoncentravę žaidžiame, deja, tik 20 ar 25 minutes, tačiau rungtynes sudaro ne du ar pustrečio kėlinio", – sakė ALBA vyriausiasis treneris A.G.Renesesas.

Įvertino K.C.Riversą

R.Giedraitis, visas dešimt Eurolygos rungtynių šį sezoną pradėjęs starto penkete – vienas naudingiausių Berlyno ekipos žaidėjų.

Lietuvis rinko vidutiniškai po 13,7 taško, atkovojo po 3,9 ir perėmė po 1,5 kamuolio bei pelnė po 14 naudingumo balo.

Kartu su Robertu varžybas dažniausiai pradeda puolėjas amerikietis Luke'as Sikma (vid. 13,8 naudingumo balo), vidurio puolėjas kamerūnietis Landry Nnoko (vid. 10,8) bei gynėjai – islandas Martinas Hermannssonas (vid. 5,9 rezultatyvaus perdavimo) ir amerikietis Peytonas Siva (vid. 12,8 balo).

"Mačas su "Žalgiriu" man bus ypatingas, nes kiekvieną Kauno komandos žaidėją lietuvį pažįstu asmeniškai, esant galimybei nepraleidžiu žalgiriečių rungtynių transliacijų – ir iš Eurolygos, ir iš Lietuvos čempionato, – kalbėjo R.Giedraitis. – Manau, kad Kelvinas Creswellas Riversas – tas krepšininkas, kurio "Žalgiriui" labai trūko."

Nuostoliai – abipusiai

A.G.Renesesas patvirtino, kad su "Žalgiriu" nežais nei Timas Schneideris, nei Tyleris Cavanaugh, o P.Siva tik neseniai sugrįžo į aikštę po traumos.

"Be to, per dešimt dienų mes žaidėme penkerias rungtynes, tad fizinė forma – ne geriausia", – pripažino ALBA vairininkas.

"Žalgiriui" nepadės Marius Grigonis. Tai pranešė vyriausiasis treneris Š.Jasikevičius.

"Pirmiausia reikės pasistengti, kad ALBA negalėtų rengti greitų atakų", – pagrindinę užduotį akcentavo Kauno komandos strategas.

CSKA krečia krizė

Eurolygos 12-ojo turo rungtynes "Žalgiris" žais gruodžio 5-ąją Maskvoje su stabilumo stokojančia CSKA ekipa.

Lapkričio 22-ąją maskviečiai svečiuose net 81:97 nusileido Madrido "Real" krepšininkams.

"Ši nesėkmė – ne staigmena. Būkime realistai, nesitikėkime stebuklų. Problema ta, kad dalijame taškus tiems varžovams, kuriems neturėtume nuolaidžiauti – nei Pirėjo "Olympiakos", nei Vilerbano ASVEL ar Vitorijos "Baskoniai", – kalbėjo CSKA klubo prezidentas Andrejus Vatutinas. – Privalome suvokti: ši komanda – visai kita, nei buvo praeitą sezoną ir ji, deja, kol kas – lyg nesuderintas mechanizmas."

A.Vatutinas patvirtino, kad CSKA ieško kuo pakeisti kryžminių kelio raiščių traumą patyrusį ir iki sezono pabaigos iš kovinės rikiuotės iškritusį Willą Clyburną.

"Šiuo metu rasti tokio lygio žaidėją – misija neįmanoma. Stebime rinką, bet kol kas – jokių naujienų", – reziumavo A.Vatutinas.

Berlyno ALBA

Makai Masonas JAV / Vokietija gynėjas 185 cm

Peytonas Siva JAV gynėjas 183 cm

Nielsas Giffey Vokietija puolėjas 200 cm

Malte'as Delow Vokietija gynėjas 197 cm

Marcusas Erikssonas Švedija gynėjas 201 cm

Jonas Mattisseckas Vokietija gynėjas 192 cm

Timas Schneideris Vokietija puolėjas 208 cm

Lorenzas Brenneke Vokietija puolėjas 204 cm

Martinas Hermannssonas Islandija gynėjas 191 cm

Krešimiras Nikičius Kroatija vidurio puolėjas 213 cm

Kennethas Ogbe Vokietija puolėjas 198 cm

Rokas Giedraitis Lietuva puolėjas 201 cm

Tyleris Cavanaugh JAV puolėjas 206 cm

Landry Nnoko Kamerūnas vidurio puolėjas 208 cm

Luke'as Sikma JAV puolėjas 202 cm

Bogdanas Radosavljevičius Serbija vidurio puolėjas 213 cm

Vyriausiasis treneris Aito Garcia Renesesas (Ispanija).

Turnyro lentelė

1. "Barcelona" 8 2 +100

2. "Anadolu Efes" 8 2 +42

3. "Real" 7 3 +50

4. "AX Armani Olimpia" 7 3 +18

5. "Maccabi" 6 4 +72

6. CSKA 6 4 +68

7. "Panathinaikos" 6 4 +36

8. "Chimki" 6 4 +3

9. "Baskonia" 5 5 +31

10. ASVEL 5 5 -62

11. "Olympiakos" 4 6 -23

12. "Bayern" 4 6 -36

13. "Valencia" 4 6 -42

14. "Žalgiris" 3 7 -5

15. "Crvena zvezda" 3 7 -30

16. "Fenerbahce" 3 7 -57

17. ALBA 3 7 -64

18. "Zenit" 2 8 -101