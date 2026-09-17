Sezono atidarymo mače – „Žalgirio“ pergalė Gargžduose

Arnas Butkevičius rungtynes atidarė dviem sėkmingais savo metimais – 4:0. Spurtą pratęsė Ąžuolas Tubelis (6:0), tačiau šeimininkų sąskaitą tolimu metimu atidarė Arūnas Mikalauskas – 3:6. Kauniečiai po truputį didino pranašumą (11:5), bet dvitaškį paleido Stanley Davisas – 7:11. Galiausiai Evaldas Šaulys buvo išvedęs į priekį šeimininkus (16:15), bet šie tuo džiaugėsi neilgai ir žalgiriečiai persvarą susigrąžino 23:18.
Antrojo kėlinio pradžioje taškų sąskaitą atsidarė Jonas Valančiūnas (25:18), o netrukus aukštaūgis pratęsė savo galingą žaidimą – 29:18. Tai buvo jo pirmieji oficialūs taškai „Žalgiryje“.
Svečių spurtą tęsė Edgaras Ulanovas (31:18), tačiau atgiję „Gargždai“ ėmė artėti – 29:35. S.Davisas realizavo dar du tikslius metimus (33:35), bet tada kapitonas truktelėjo „Žalgirį“ – 39:34. Po dviejų kėlinių Kauno klubo persvara siekė 7 taškus – 44:37.
C.Edwardsas ir N.Williamsas-Gossas truktelėjo priekin žalgiriečius (49:39), o galiausiai po Ąžuolo Tubelio metimo ekipas skyrė jau dviženklis taškų skaičius – 53:41. Tiesa, netrukus aukštaūgis susižeidė koją ir paliko aikštę. Kauniečiai laikė kontrolę savo rankose (60:47), nors „Gargždai“ ir neleido svečiams pabėgti labiau. Po trijų ketvirčių svečiai pirmavo 72:57.
C.Edwardsas ir S.Brownas paleido po tolimą metimą (80:63), tad tai neleido šeimininkams pagalvoti apie intrigą. Sunkiai įsibėgėjęs J.Valančiūnas priminė apie save: pelnė taškus, vėliau pataikė metimą su pražanga ir taip „Žalgiriui“ leido jaustis ramiai – 88:69. Rungtynes Kauno klubas užbaigė pergale.
Jaunasis „Gargždų“ atstovas Matas Gervinas rungtynių pabaigoje dar pelnė pirmuosius savo taškus.
Po 14 metų pertraukos į LKL, kurią remia „Betsson“, grįžęs J.Valančiūnas per 22 minutes pelnė 14 taškų, atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 2 perdavimus, provokavo 5 pražangas, 3 sykius prasižengė ir rinko 16 naudingumo balų.
Kitos rungtynes žalgiriečių laukia sekmadienį Klaipėdoje prieš „Neptūną“, o „Gargždai“ tą dieną pasitiks „Šiaulius“.
„Gargždai“: Stanley Davisas 16 (6 rez. perd.), Evaldas Šaulys 13, Arūnas Mikalauskas 11, Jaquanas Carlosas 10 (5 rez. perd.), Langstonas Wilsonas 9 (8 atk. kam.).
„Žalgiris“: Sterlingas Brownas 15, Jonas Valančiūnas 14, Dustinas Sleva 11, Carsenas Edwardsas 10, Marius Grigonis ir Arnas Butkevičius – po 8.
Naujausi komentarai