 Šią vasarą iš LKL komandų į užsienį išvyko būrys Lietuvos krepšininkų

Šią vasarą iš LKL komandų į užsienį išvyko būrys Lietuvos krepšininkų

2026-08-26 00:09
Valdas Kasperavičius

Šią vasarą iš Lietuvos krepšinio lygos (LKL) komandų rungtyniauti į užsienį išvyko nemažas būrys Lietuvos krepšininkų. Jei į šį sąrašą įtrauksime kelis Kauno „Žalgirio“ bei Vilniaus „Ryto“ vaikinus, kurie kur kas dažniau vilkėjo savo ekipų dublerių marškinėlius, nei atstovavo pagrindinėms komandoms, tokių krepšininkų bus net 16.

Simonas Lukošius ir Ignas Sargiūnas

Iš „Žalgirio“ į užsienį išvyko vidurio puolėjas Laurynas Birutis, lengvojo krašto ir atakuojančio gynėjo pozicijoje galintis rungtyniauti Ignas Brazdeikis ir gynėjas Mantas Rubštavičius. L. Birutis persikėlė į Saragosos „Casademont“ (Ispanija), I. Brazdeikis – į Malagos „Unicaja“ (Ispanija), M. Rubštavičius – į Auburno „Tigers“ (NCAA).

Dar du žalgiriečiai, nusprendę karjerą tęsti NCAA, daugiau rungtyniavo ne „Žalgirio“ pagrindinėje, bet „Žalgirio“ dublerių ekipoje, kuri dalyvauja NKL pirmenybėse. Tačiau jie gaudavo pažaisti ir pagrindinėje komandoje. Tai sunkiojo krašto ir vidurio puolėjo pozicijoje galintis žaisti Dominykas Daubaris ir gynėjas Kajus Mikalauskas. D. Daubaris atstovaus Kalifornijos universiteto „Golden Bears“ ekipai, o K. Mikalauskas – UT Arlingtono universiteto „Mavericks“.

Laurynas Birutis
Laurynas Birutis / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Žaidimą užsienyje pasirinko trys Klaipėdos „Neptūno“ marškinėlius vilkėję lietuviai. Gynėjas Arnas Velička atstovaus Brisbeno „Bullets“ (Australija), gynėjas Radvilas Kneižys – Getingeno „BG Goettingen“ (Vokietija), o puolėjas Aurimas Majauskas – Leridos „Ilerna“ (Ispanija) komandai.

Vilniaus „Ryte“ sėkmingai žaidę gynėjas Ignas Sargiūnas ir puolėjas Simonas Lukošius taip pat nutarė rungtyniauti užsienyje. I. Sargiūnas tapo Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniu Stambulo „Fenerbahče“ klube, o S. Lukošius „Unicaja“ ekipoje suvienijo jėgas kartu su I. Brazdeikiu.

„Ryto“ klubui priklausę gynėjai Gantas Križanauskas ir Nikas Stuknys dažniau žaidė NKL, kur atstovavo „Ryto“ dubleriams. Kur kas rečiau, bet jie pasirodydavo ir LKL čempionate su pagrindine „Ryto“ komanda. Ateinantį sezoną G. Križanauskas žais Portlando „Vikings“ (NCAA), o N. Stuknys išvyko į Tenesio universiteto Martine „Skyhawks“ (NCAA).

Iš „Jonavos Hipocredit“ komandos į NCAA išvyko gynėjai Modestas Babraitis ir Dovydas Buika. D. Buiką jonaviečiams buvo paskolinęs „Žalgirio“ klubas.

M. Babraitis karjerą tęs Jutos slėnio universiteto „Wolverines“ ekipoje, o D. Buika – BYU „Cougars“.

Lukas Uleckas ir Simonas Lukošius
Lukas Uleckas ir Simonas Lukošius / P. Peleckio/BNS nuotr.

Utenos „Juventus“ komandoje žaidęs puolėjas Lukas Uleckas ateinantį sezoną vilkės La Korunjos „Leyma“ (Ispanija) marškinėlius, o Panevėžio „Lietkabelyje“ rungtyniavęs puolėjas Paulius Danusevičius pasirinko Manisos „Basket“ (Turkija) klubą.

Po praėjusio sezono nė vienas lietuvis į užsienį neišvyko iš Kėdainių „Nevėžio-Paskolų klubo“, „Gargždų“ ir „Šiaulių“ komandų.

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
Kauno Žalgiris
LKL
Laurynas Birutis
Ignas Sargiūnas
Arnas Velička
Simonas Lukošius
NCAA

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