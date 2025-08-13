Skandalas Slovėnijoje: buvusio žalgiriečio žmona rinktinę vadina cirku

36-erių krepšininkas Slovėnijos rinktinės trenerio Aleksandro Sekuličiaus sprendimu buvo išbrauktas iš nacionalinės komandos kandidatų žaisti Europos čempionate sąrašo.
Toks sprendimas buvo priimtas po kontrolinių rungtynių su Vokietija, kuriose 196 cm ūgio gynėjas aikštėje pasirodė viso labo tris minutes.
Nors buvo skelbta, kad tai – trenerio sprendimas, visgi socialiniuose tinkluose išstojo krepšininko žmona Svetlana, kuri teigia, kad jos vyras pats paliko rinktinės stovyklą.
„Vadinamasis treneris neišbraukė Zorano iš sąrašo – jis pats paliko šitą cirką, kuris tęsiasi jau kelis metus“, – feisbuke rašė S. Dragič.
Pasak moters, A. Sekuličius po rungtynių turėjo pokalbį su Z. Dragičiumi ir pareiškė, jog šis negali padėti rinktinei, o imti jį į komandą už praeities nuopelnus nenori.
„Geriau jis pažiūrėtų į veidrodį ir pakartotų tą sakinį sau“, – replikavo S. Dragič.
Z. Dragičius yra jaunesnysis Gorano Dragičiaus brolis, žaidėjo, kuris 2017-ais atvedė Slovėnijos rinktinę į „Eurobasket“ triumfą. Tiesa, nuo 2011-ųjų nacionalinę komandą atstovavęs Zoranas tame čempionate nežaidė.
Pats žaidėjas prieš išvykdamas į rinktinės stovyklą buvo užsiminęs, jog tai bus paskutinis jo pasirodymas su šalies marškinėliais.
