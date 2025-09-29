Skaudus incidentas krepšinio rungtynėse: ant parketo skubėjo medikai, žiūrovai sulaikė kvapą

Incidentas nutiko ketvirtajame kėlinyje, likus šešioms minutėms iki pabaigos. Atliekant sudėtingą triuką, akrobatas prarado pusiausvyrą ir nusileido nesėkmingai. Pirmasis prie jo pribėgo „Neptūno“ legionierius S. Francisco, o netrukus pagalbą suteikė ir „Žalgirio“ medikai. Tuo metu arenoje tvyrojo tyla, kurią pertraukė sirgalių skanduotės – jie šaukė „Osva“ ir atsistoję plojo sportininkui. O. Gedrimas ranka parodė, kad girdi palaikymą, o vėliau iš aikštės buvo išneštas neštuvais. Po maždaug dešimties minučių pertraukos krepšininkų kova tęsėsi.
Nors situacija atrodė rimta, „Neptūnas“ jau vėlų vakarą pranešė geras naujienas.
„Nors kritimas rungtynių metu buvo bauginantis ir skaudus visiems susirinkusiems arenoje, vis dėlto Osvaldas patvirtino, kad viskas yra gerai“, – savo feisbuke rašė klubas.
Sekmadienį pats atletas kreipėsi į sekėjus ir nuramino.
„Nekasdieninis įvykis, rungtynių metu, deja, nepasisekė atlikti naują salto, šiek tiek užmigau ir nusileidau. Noriu visus nuraminti, noriu padėkoti jums už tokį palaikymą. Nesitikėjau, kad sulauksiu tiek palaikymo žinučių. Noriu pranešti, kad esu sveikas, gyvas, ačiū Dievui. Judėsime toliau, susitiksime jau spalio 7 dieną „Švyturio“ arenoje, atliksiu savo pasirodymą, jau nebe su šiuo, o su kitais triukais. Iki kitų rungtynių“, – kalbėjo O. Gedrimas.
Osvaldas Gedrimas yra buvęs lengvaatletis, daugkartinis šalies čempionas šuoliuose su kartimi, parkūro treneris ir stovyklų jaunimui organizatorius.
