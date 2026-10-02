Smulkmenos kainavo pergalę

Įvardijo trūkumus
Olimpinis ir pasaulio, keturiskart Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionas Sh. O’Nealas mūsų šalyje viešėjo lietuvių įkurtos kibernetinio saugumo bendrovės „Nord Security“ kvietimu.
Buvęs krepšininkas – šios bendrovės produkto „NordVPN“ ambasadorius pasaulyje. Be to, „Nord Security“ yra „Žalgirio“ klubo partneris, tad Sh. O’Nealo vizitas į Lietuvos čempionų rungtynes su Pirėjo „Olympiakos“ – ne atsitiktinis.
Deja, žalgiriečiai po dramatiškos kovos pralaimėjo Eurolygos čempionams 91:93, nors, žaisti likus 54 sekundėms, dar pirmavo 88:87.
„Galėjau sužaisti geriau, – sakė Sh. O’Nealo komplimento sulaukęs Ąžuolas Tubelis. – Mūsų nesėkmės priežastys – kantrybės stoka atakuojant, gynėmės taip pat ne be priekaištų.“
„Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis savo komandos klaidas pavadino smulkiomis, tačiau, anot jo, žaidžiant su tokio lygio varžovais kaip „Olympiakos“, tai skaudžiai kainuoja.
Lietuviai – pažįstami
„Europietiškas krepšinis, man regis, net kiek geresnis už NBA. Čia visi sunkiai žaidžia visą sezoną, netaupo jėgų atkrintamosioms varžyboms, – teigė Sh. O’Nealas. – Europiečiai turi kur kas tvirtesnius krepšinio pagrindus, amerikiečiai – galbūt daugiau talento, atletinių galimybių, bet Europoje pirmiausia – ne jėga, bet galva.“
Šešiems NBA klubams atstovavęs 216 cm ūgio vidurio puolėjas aikštėse buvo susitikęs ir su Arvydu Saboniu, ir su Žydrūnu Ilgausku, Šarūnu Marčiulioniu, o 1996-ųjų Atlantos olimpiadoje – su Lietuvos rinktine (tąkart mūsiškiai pralaimėjo 82:104).
„Jis buvo vienas mėgstamiausių mano žaidėjų. Kai sutriuškino JAV komandą (1988 m. Seulo olimpiadoje, – red. past.) ir Davidą Robinsoną, troškau su juo kada nors pasivaržyti“, – apie A. Sabonį kalbėjo Sh. O’Nealas.
NBA legenda palankiai įvertino Čikagos „Bulls“ puolėjo 21-ų metų Mato Buzelio galimybes.
„Pažįstu jį nuo tada, kai dar buvo septyniolikos. Žinau, kaip jis dirba, todėl neabejoju: tobulės kiekvienais metais, bus puikus žaidėjas. Linkiu jam visokeriopos sėkmės“, – sakė Sh. O’Nealas.
Iš Kauno – į Paryžių
Šiandien žalgiriečiai Prancūzijos sostinėje išmėgins jėgas su „Paris“ komanda, kuri savo aikštėje 79:92 pralaimėjo Belgrado „Partizan“ krepšininkams.
Antrą kėlinį paryžiečiai pirmavo 26:17, 31:24, tačiau belgradiečiai išlygino rezultatą – 40:40. Trečią kėlinį sužaidė 52:52, 59:59, bet ketvirtą jau „Partizan“ diktavo savo sąlygas – 73:63, 85:69.
Vienas Paryžiaus ekipos lyderių Nadiras Hifis suklydo net septynis kartus, Jaredas Rhodenas ir Tysonas Etienne’as – po keturis.
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ namuose 100:76 nugalėjo Miuncheno „Bayern“. Turkijos klubui Ignas Sargiūnas pelnė 9 taškus (5 rezultatyvūs perdavimai), Vokietijos vicečempionams Rokas Jokubaitis – 12 tšk. (pataikė 1/4 tritaškių).
Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ svečiuose 88:111 neatsilaikė prieš „Valencia“. Lietuvis surinko 16 tšk. (pataikė 8/8 dvitaškių), septynis kartus atkovojo kamuolį.
Statistika
„Žalgiris“–„Olympiakos“ 91:93 (24:21, 20:23, 19:20, 28:29). Kaunas, „Žalgirio“ arena, 15 627 žiūrovai.
„Žalgiris“: S. Brownas 20 taškų (4/6 tritaškių), Ą. Tubelis 19 (7 atkovoti kamuoliai), C. Edwardsas 16 (4 rezultatyvūs perdavimai), J. Valančiūnas 11 (6 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai), M. Grigonis 9 (5 atkovoti kamuoliai), A. Butkevičius 7, D. Sirvydis 5, M. Blaževičius 4 (5 atkovoti kamuoliai), E. Ulanovas (4 rezultatyvūs perdavimai), D. Sleva, M. Lo (0/3 tritaškių) ir D. Giedraitis po 0.
„Olympiakos“: E. Fournier 19 taškų, S. Vezenkovas 18 (8 atkovoti kamuoliai), J. Montero 15 (7 rezultatyvūs perdavimai), T. Wardas (5 atkovoti kamuoliai) ir T. Dorsey (1/7 tritaškių) po 10, M. Ndiaye 9, T. Jonesas 5, C. Milleris-McIntyre'as 4 (6 rezultatyvūs perdavimai), K. Papanikolaou 2, D. Hallas 1.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 25/44 (57 proc.) ir 28/42 (67 proc.), tritaškių – 12/26 (46) ir 5/20 (25), baudų metimų – 5/6 (83) ir 22/28 (79). Atkovota kamuolių – 33 ir 30, perimta – 9 ir 10. Rezultatyvūs perdavimai – 25 ir 22. Klaidos – 17 ir 14.
Rezultatai
„Dubai“–„Barcelona“ 94:87 (7 313 žiūrovų). M. Kabengele 21 taškas (3/3 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai) / K. Punteris 25 taškai (5 atkovoti kamuoliai).
„Anadolu Efes“–„Real“ 94:84 (8 087 žiūrovai). P. Dozier'as 18 taškų / F. Campazzo 16 taškų (5 klaidos).
„Fenerbahce“–„Bayern“ 100:76 (8 133 žiūrovai). T. Hortonas-Tuckeris 19 taškų (5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai) / D. Washingtonas 20 taškų (3/6 tritaškių).
„Crvena zvezda“–„Hapoel“ 80:81 (14 247 žiūrovai). J. Butleris 19 taškų (4/7 tritaškių) / E. Bryantas 18 taškų (9/9 baudų metimų, 10 atkovotų ir 4 perimti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai).
„Armani Olimpia“–„Virtus“ 87:85 (6 950 žiūrovų). M. Guduričius 14 taškų (4 atkovoti kamuoliai) / A. Diarra 15 taškų (7 atkovoti kamuoliai).
„Valencia“–„Baskonia“ 111:88 (12 156 žiūrovai). A. Brooksas 17 taškų (4/7 tritaškių) / T. Sedekerskis 16 taškų (8/8 dvitaškių, 7 atkovoti kamuoliai).
„Paris“–„Partizan“ 79:92 (5 680 žiūrovų). N. Hifis 19 taškų (7 klaidos) / C. Jonesas 20 taškų (5 rezultatyvūs perdavimai).
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