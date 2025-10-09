Stratego debiutas nutęsė kelius į pirmąjį laimėjimą

Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) mače jonaviečiai namuose 88:80 (26:22, 29:19, 22:27, 11:12) pranoko „Šiaulius“ (1-1), kurie sugėrė pirmąją nesėkmę Citadele KMT turnyre.
Iki šiol jonaviečiai buvo pralaimėję visus keturis sužaistus mačus LKL, kurią remia Betsson, pirmenybėse, o po tokio starto klubas nusprendė imtis pokyčių bei paskelbė, jog Paulių Juodį laikinai vyr. trenerio poste keičia S. Babrauskas. Be to, klubą papildė Džiugas Slavinskas.
Jonaviečiai pirmavo visas 40 minučių. Susitikimo starte šeimininkus į priekį vedė Benjamino Krikke'o, Makai Ashtono-Langfordo ir Eimanto Stankevičiaus trijulė. Tiesa, atitrūkti nuo oponentų per saugesnį atotrūkį nepavyko ir po dešimties minučių jie pirmavo 26:22.
Antrajame kėlinyje „Jonavos Hipocredit“ pastangos jau davė daugiau vaisių ir po kelių sėkmingų Dž. Slavinsko epizodų jo ekipa jau turėjo dviženklę persvarą (37:27). Ją iki ilgosios pertraukos šeimininkai dar sugebėjo kiek padidinti – 55:41.
Cedrico Hendersono vedami šiauliečiai geriau startavo antroje mačo dalyje ir greitai perpus nukirpo savo deficitą (54:61). Nors jonaviečiai stabilizavo padėtį ir vėl buvo pabėgę nuo varžovų (70:54), prieš lemiamą kėlinį šiauliečiai atsiliko vienženkliu skirtumu – 68:77.
Pradėjus tiksėti paskutiniosioms dešimt minučių, komandų puolimas kiek stagnavo, o tai buvo naudingiau šeimininkams, kuriems tiksintis laikas reiškė artėjančią pergalę. Intriga dar buvo sugrįžusi likus porai minučių, kuomet oponentų klaidomis naudojęsi šiauliečiai sugebėjo priartėti per kovinį atstumą (80:86). Tačiau rimtesniam kėsinimuisi į pergalę svečiams pritrūko laiko – sirena skelbė Jonavos klubo pergalę.
Nugalėtojų gretose naudingiausias buvo M. Ashtonas-Langfordas, pelnęs 12 taškų, pridėjęs po 5 rezultatyvius perdavimus ir atkovotus kamuolius bei sukaupęs 17 naudingumo balų. Po 12 taškų pridėjo ir Hilmaras Henningssonas bei Eimantas Stankevičius.
Efektyvus buvo ir su Jonavos klubo marškinėliais debiutavęs Dž. Slavinskas, kurio sąskaitoje buvo 10 taškų, 8 atkovoti kamuoliai ir 16 naudingumo balų.
Šiaulių komandoje spindėjo Dayvionas McKnightas. Amerikietis pelnė 22 taškus (6/9 dvit., 3/3 trit., 1/1 baud.), atliko 6 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius ir surinko net 35 naudingumo balus.
Laimėti jonaviečiams nesutrukdė tai, jog teko verstis be Luko Kreišmonto ir Mihkelio Kirveso.
„Jonava Hipocredit“: Hilmaras Henningssonas, Makai Ashtonas-Langfordas ir Eimantas Stankevičius po 12, Džiugas Slavinskas ir Benjaminas Krikke'as po 10, Daivienas Williamsonas 9, Adomas Sidarevičius ir Matas Repšys po 7.
„Šiauliai“: Dayvionas McKnightas 22, Oskaras Pleikys 14, Dovydas Romančenko 13, Cedricas Hendersonas 12, Marius Valinskas ir Cameronas Reddishas po 7.
„Neišvengsime klaidų, bet kovingumu daug ką pakeitėme. Nebuvau talentingiausias krepšininkas, nebūsiu ir talentingiausias treneris, bet mano komandos kovos. Norėjau būti treneriu ir tai pavyko net anksčiau nei planavau. Dabar svarbu, kad komanda patikėtų vienas kitu ir kartu pasiektume daugiau pergalių“, - sakė S. Babrauskas.
