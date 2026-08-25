Su studentais pasidalijo po pergalę

Bėda – gynyba
Pagrindinė mūsų šalies komanda žaidė ketverias kontrolines rungtynes, dvejas iš jų laimėjo.
Pirmiausia už uždarų durų nugalėta Mindaugo Lukošiaus treniruojama rezervinė ekipa (rezultatas oficialiai nepaskelbtas), vėliau Kaune pralaimėta estams (108:110) ir Alytuje – Arizonos universiteto „Wildcats“ ekipai (74:88). Vilniuje įveikta Mičigano universiteto studentų komanda „Wolverines“ (96:84).
„Kontrolinių varžybų vertinti nenorėčiau – jos skirtos tobulėti: klaidoms taisyti, darbo procesui koreguoti. Labai gera dvikova buvo su estais – pralaimėjome per pratęsimą, bet tokie dalykai grūdina, išmoko kovoti iki galo. Rungtynės su amerikiečiais buvo naudingos greičio, fiziškumo aspektais. Didesnė mūsų bėda – gynyba, o mesti gali kiekvienas – tereikia įmesti“, – svarstė R. Kurtinaitis.
Lietuvos rinktinės mačą su JAV studentų (NCAA) čempionais Mičigano universiteto krepšininkais Vilniuje stebėjo mažiau nei 2 tūkst. sirgalių.
Stambule ir Vilniuje
Rugpjūčio 28-ąją Stambule lietuviai žais pasaulio čempionato atrankos antro etapo J grupės rungtynes su Turkijos rinktine, o 31 d. Vilniuje susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos atstovais.
Turkai – J grupės lyderiai (6 pergalės, 0 pralaimėjimų). Toliau rikiuojasi italai (5-1), serbai (4-2), lietuviai (3-3), islandai (3-3) ir bosniai (2-4).
Mačai su Serbijos komanda numatyti lapkričio 26-ąją ir 2027 m. kovo 1-ąją. Kiti susitikimai vyks šiemet lapkričio 29-ąją (svečiuose su bosniais) ir 2027 m. vasario 26-ąją namuose (su turkais).
R. Kurtinaičio kariauna su italais ir islandais kovėsi pirmame atrankos etape.
Į pasaulio čempionato finalo turnyrą pateks 1–3 vietas keturiose atrankos grupėse užėmusios ekipos.
Didesnė mūsų bėda – gynyba, o mesti gali kiekvienas.
Varžovai išbandė jėgas
Turkai, ruošdamiesi akistatai su lietuviais, Vokietijoje surengtame turnyre 94:95 pralaimėjo kroatams ir 99:84 įveikė čekus.
Tarp rezultatyviausių žaidėjų – Omeras Yurtsevenas, Cedis Osmanas, natūralizuotas amerikietis Malachis Flynnas.
Bosniai per draugiškas rungtynes 69:60 įveikė lenkus ir už uždarų durų išmėgino jėgas su Sarajevo klubo „Bosna“ krepšininkais.
Serbai pasidalijo po pergalę su prancūzais – 90:87 ir 90:91. Buvęs Kauno žalgirietis Sylvainas Francisco pelnė atitinkamai 13 ir 20 taškų. Serbijos rinktinės lyderis Nikola Jokičius per abi dvikovas surinko iš viso 54 tšk., 22 kartus atkovojo kamuolį, atliko 13 rezultatyvių perdavimų.
Statistika
Lietuva–Arizonos „Wildcats“ 74:88 (15:23, 25:20, 15:26, 19:19). Alytaus arena, 2 843 žiūrovai.
Lietuva: A. Marčiulionis 15 taškų (3/11 dvitaškių), L. Beliauskas 12 (3/5 tritaškių), M. Kačinas 11 (5 atkovoti kamuoliai), R. Miniotas 9 (6 atkovoti kamuoliai), D. Motiejūnas ir K. Žemaitis (5 atkovoti kamuoliai) po 7, N. Radžius 5, J. Furmanavičius ir K. Lukošiūnas po 4, M. Kancleris ir M. Repšys po 0.
„Wildcats“: I. Charčenkovas 30 taškų (5 atkovoti kamuoliai), M. Krivas 15 (9 atkovoti kamuoliai), U. Jaruševičius 14 (8 atkovoti kamuoliai), D. Dixonas 13 (6 rezultatyvūs perdavimai), C. Holtas 7 (8 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), B. Jamesas 5, C. Holmesas (5 atkovoti kamuoliai) ir E. Ottenas po 2, A. Arnoldas 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 13/32 (40 proc.) ir 24/46 (52 proc.), tritaškių – 10/26 (38) ir 8/20 (40), baudų metimų – 18/21 (85) ir 16/22 (72). Atkovota kamuolių – 31 ir 40, perimta – 6 ir 9. Rezultatyvūs perdavimai – 17 ir 16. Klaidos – 15 ir 11.
Lietuva–Mičigano „Wolverines“ 96:84 (19:24, 25:32, 31:15, 21:13).
Vilniaus arena, 1 984 žiūrovai.
Lietuva: Ą. Tubelis 31 taškas (6 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatatyvūs perdavimai, 4 klaidos), A. Marčiulionis 17 (4 atkovoti kamuoliai), M. Blaževičius 15 (8 atkovoti kamuoliai, 4 klaidos), G. Radzevičius 10 (5 atkovoti kamuoliai), D. Stenionis (9 rezultatyvūs perdavimai, 4 perimti kamuoliai, 4 klaidos) ir K. Žemaitis po 7, J. Furmanavičius 4, M. Jogėla ir O. Olisevičius po 2, D. Motiejūnas 1, M. Kačinas 0.
„Wolverines“: Q. Costello 17 taškų (5/9 tritaškių, 4 atkovoti kamuoliai), T. McKenney 15 (3/6 tritaškių, 4 klaidos), B. McCoy’us 14 (5 atkovoti ir 4 perimti kamuoliai, 6 klaidos), O. Goodmanas 9 (6 atkovoti ir 4 perimti kamuoliai), E. Cadeau (7 rezultatyvūs perdavimai, 6 klaidos), J. Hartmanas (5 rezultatyvūs perdavimai) ir M. Molleris (5 atkovoti kamuoliai) po 7, M. Thiamas 6, J. Estrella 2, M. Brownas 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 27/40 (67 proc.) ir 17/35 (48 proc.), tritaškių – 7/19 (36) ir 12/30 (40), baudų metimų – 21/28 (75) ir 14/16 (87). Atkovota kamuolių – 31 ir 33, perimta – po 13. Rezultatyvūs perdavimai – po 21. Klaidos – 20 ir 27.
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