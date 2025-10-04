Sugrįžimas pas buvusius auklėtinius susiklostė sėkmingai

Klaipėdos „Neptūnas“ (2-1) svečiuose 92:85 (22:16, 28:27, 25:13, 17:29) pranoko Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“ (1-3) ir atsitiesė po pastarųjų pralaimėjimų Kauno „Žalgiriui“ bei Vroclavo „Slask“.
Susitikimo starte klaipėdiečių gynyba kaip reikaint sukaustė oponentus – sužaidus septynias minutes jie pirmavo 12:4. Ethanas Chargois atgaivino kėdainiečių puolimą, tačiau paskutinėmis pirmojo kėlinio sekundėmis komandoms apsikeitus taikliais metimais priekyje vis tiek laikėsi „Neptūnas“ – 22:16.
Netrukus Martyno Pacevičiaus dvitaškis leido jo komandai susikurti dviženklę persvarą (26:16). Prie E. Chargois prisijungęs Tony Perkinsas padėjo lėtai, tačiau stabiliai mažinti deficitą, kol kėlinio pabaigoje iš jo liko vos du taškai (41:43). Kiek solidesnis pirmosios dalies finišas leido uostamiesčio atstovams pasiekti pusšimčio taškų ribą ir vėl pasijusti komfortabiliau – 50:43.
Po pertraukos šeimininkai žaibiškai rinkosi pražangas, o keli jų žaidėjai jau balansavo ties bedugnės kraštu. Tuo naudodamiesi klaipėdiečiai tvirtino savo pozicijas, Arnas Velička kūrė gražius epizodus ir nors mačo baigtis dar nebuvo galutinai aiški, prieš paskutinįjį kėlinį neatrodė, kad svečių pergalės pamatai gali sudrebėti – 75:56.
Tačiau Laimono Eglinsko kariauna nebuvo linkusi sudėti ginklus. „Nevėžis-Paskolų klubas“ ėjo va bank: lemiamo ketvirčio eigoje surengė dviejų minučių spurtą 12:0 ir intriga vėl sugrįžo į Kėdainių areną – 75:80. Vis dėlto Harrisono Cleary vedamas „Neptūnas“ sugebėjo surasti atsaką bei atvėsinti atmosferą – 87:75. Galiausiai tai jau buvo viskas – šio pranašumo Klaipėdos krepšininkai jau nebeišbarstė ir po finalinės sirenos galėjo švęsti pergalę.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Ethanas Chargois 25, Tony Perkinsas 16, Nedas Montvila 14, Trentas McLaughlinas 12, J.D. Muila 9, Tyleris Petersonas 6.
„Neptūnas“: Harrisonas Cleary 19, Donatas Tarolis 17, Zane'as Watermanas 15, Arnas Velička ir Martynas Pacevičius po 13, Arnas Beručka 8.
„Ne pirmos rungtynės, kai nesuprantame, kad jei norime laimėti, turime pradėti nuo gynybos. Nesustabdėme varžovų vienas prieš vieną, jie prasibraudavo ne ten, per kur turėtų. Laiku neprasižengdavome. Pralaimėjome kovą dėl kamuolių po krepšiais, o tai leido klaipėdiečiams bėgti į puolimą“, - skundėsi Kėdainių klubo treneris Laimonas Eglinskas.
