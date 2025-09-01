Tamperėje – pabaigtuvės, Rygoje – įkurtuvės

Susitiko su sirgaliais
Mūsiškiai, vakar paskutinį B grupės mačą Tamperėje sužaidę su švedais, keliasi į Rygą, kur rugsėjo 6-ąją startuos aštuntfinalio etapas.
Prieš rungtynes su Švedijos ekipa Lietuvos krepšininkai aikštelėje šalia viešbučio „Solo Sokos Hotel Torni“ susitiko su sirgaliais – pasidalijo įspūdžiais apie „EuroBasket“, rašė autografus, fotografavosi.
Lietuvių rungtynės su suomiais – kol kas tarp lankomiausių ne vien „Nokia“ arenoje, bet ir apskritai visose kitose „EuroBasket“ grupėse (Rygoje, Limasolyje, Katovicuose): šią dvikovą stebėjo 12 900 krepšinio aistruolių.
Tiek pat žiūrovų sulaukė suomių akistatos su britais ir juodkalniečiais.
Rygoje po 11 tūkst. sirgalių sutraukė Latvijos rinktinės rungtynės su turkais, serbais ir portugalais, Limasolyje 7 432 žiūrovai stebėjo graikų ir bosnių dvikovą, Katovicuose 9 337 aistruolių – lenkų ir slovėnų mačą.
Pakoregavo schemas
„Truputėlį perbraižėme žaidimo schemas, nes Rokas – kairiarankis. Patikrinsime, kaip seksis Arnui Veličkai, Ignui Sargiūnui, Margiriui Normantui organizuoti žaidimą. Mėgstu, kad įžaidėjas būtų it treneris aikštėje, – svarstė R. Kurtinaitis. – Norime patikimos gynybos, dar geresnės kovos dėl kamuolio, veržlaus perėjimo į greitą puolimą. Ar su Roku, ar be jo, mes tai turėsime atlikti. Laikysimės savo braižo.“
„Ačiū visiems už palaikymo žinutes. Grįšiu stipresnis“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė R. Jokubaitis, be krepšinio praleisiantis mažiausiai pusmetį.
„Traumos, deja, yra sporto dalis, bet Rokui – ypač skaudi: jis puikiai vadovavo savo šalies rinktinei, buvo tikras lyderis, – teigė Miucheno „Bayern“ klubo, kuriam atstovauja R. Jokubaitis, sporto direktorius Draganas Tarlačas. – Neabejojame, kad dėl savo dvasios ir kovotojo mentaliteto jis po sunkaus etapo sugrįš dar tvirtesnis. Mes jo laukiame ir palaikysime visais įmanomais būdais, kad kitąmet grįžtų į aikštę.“
Vokietijos rinktinę dėl traumos buvo priverstas palikti kitas „Bayern“ žaidėjas – vidurio puolėjas Johannesas Voigtmannas.
Italai parodė charakterį
C grupėje Limasolyje dramatiškai susiklostė Italijos ir Ispanijos komandų mačas.
Ispanai pirmavo 13:0, tačiau antrą kėlinį italai išlygino rezultatą – 25:25, o trečią kėlinį persvėrė jį savo naudai – 49:47. Ketvirtą kėlinį likus žaisti 14 sek., Italijos ekipos gynėjas Marco Spissu baudų metimais padidino persvarą – 66:63, o puolėjas Giampaolo Ricci įtvirtino pergalę – 67:63.
„Trylikos taškų deficitas – ne problema. Baisiausia, kad mes daugiau nei septynias minutes nesugebėjome pelnyti nė vieno taško. Kai kamuolys lekia bet kur, tik ne į krepšį, pasitikėjimas savimi gali visiškai ištirpti“, – sakė italų strategas Gianmarco Pozzecco.
Graikai, žaidę be savo lyderio Giannio Antetokounmpo, 77:80 pralaimėjo bosniams.
D grupėje Katovicuose prancūzai 83:76 įveikė lenkus. Nugalėtojams Kauno žalgirietis Sylvainas Francisco pelnė tris taškus (nepataikė nė vieno iš keturių tritaškių).
Rezultatai
Bosnija ir Hercegovina–Graikija 80:77 (19:25, 25:13, 17:14, 19:25). 7 432 žiūrovai. J. Nurkičius (10 atkovotų kamuolių) ir J. Robertsonas po 18 taškų / K. Sloukas 15 taškų (8 rezultatyvūs perdavimai).
Belgija–Izraelis 89:92 (15:23, 21:28, 18:20, 35:21). 2 248 žiūrovai. E. Lecomte’as 15 taškų (3 klaidos) / D. Avdija 22 taškai (4 rezultatyvūs perdavimai).
Islandija–Slovėnija 79:87 (20:21, 15:15, 11:24, 33:27). 3 752 žiūrovai. M. Hermannssonas 22 taškai (6 rezultatyvūs perdavimai, 7 klaidos) / L. Dončičius 26 taškai (7 atkovoti kamuoliai).
Kipras–Sakartvelas 61:93 (13:15, 13:27, 15:26, 20:25). 3 142 žiūrovai. D. Willisas 19 taškų (7 atkovoti kamuoliai) / T. Šengelija 27 taškai (5/5 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai).
Italija–Ispanija 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16). 3 839 žiūrovai. M. Dioufas 14 taškų (8 atkovoti kamuoliai) / S. Aldama 19 taškų (10 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvūs perdavimai).
Prancūzija–Lenkija 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21). 9 262 žiūrovai. G. Yebusele 36 taškai (6/12 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai) / J. Loydas 18 taškų (5 atkovoti kamuoliai).
C grupė
1. Graikija 3 1 +74
2. Italija 3 1 +28
3. Ispanija 2 2 +47
4. Sakartvelas 2 2 -11
5. Bosn. / Herceg. 2 2 -8
6. Kipras 0 4 -130
D grupė
1. Izraelis 3 1 +26
2. Lenkija 3 1 +14
3. Prancūzija 3 1 +30
4. Slovėnija 2 2 +7
5. Belgija 1 3 -41
6. Islandija 0 4 -36
