„Tauragės“ gynėjų grandį stiprina Jamesas Blackmonas

31-erių 193 cm ūgio gynėjas praėjusį sezoną atstovavo Belgijos „Leuven Bears“ ekipai. BNXT lygoje Blackmonas per 30 rungtynių vidutiniškai pelnė po 11,5 taško. Vieną rezultatyviausių sezono mačų amerikietis sužaidė balandį prieš „Heroes Den Bosch“, kai per 23 minutes surinko 27 taškus, pataikė 5 tritaškius ir padėjo Leuveno ekipai iškovoti pergalę 88:85. Dar viename ryškiame pasirodyme prieš Roterdamo „Feyenoord“ jis per 22 minutes pelnė 22 taškus, pataikydamas 6 iš 9 tritaškių.
Prieš pradėdamas profesionalo karjerą Blackmonas trejus metus atstovavo Indianos universitetui NCAA. Paskutinį sezoną „Hoosiers“ gretose gynėjas rinko po 17 taškų ir tritaškius metė 42,3 proc. taiklumu. Tais metais jis taip pat buvo išrinktas į trečiąją simbolinę „All-Big Ten“ komandą.
Vėliau amerikietis du sezonus rungtyniavo NBA G lygoje, kur antrąjį savo sezoną atstovaudamas Wisconsin Herd ekipai per rungtynes vidutiniškai rinko po 16,7 taško ir 4,4 atkovoto kamuolio iš toli atakuodamas 43,5 proc. taiklumu.
2018 metais gynėjas persikėlė į Europą ir jau pirmąjį sezoną tapo vienu rezultatyviausių Italijos aukščiausios lygos krepšininkų. Atstovaudamas Pezaro ekipai Blackmonas per rungtynes rinko beveik po 20 taškų ir reguliarųjį sezoną baigė būdamas antras pagal rezultatyvumą visoje Italijos „Serie A“ lygoje.
Dar vieną rezultatyvų sezoną Blackmonas sužaidė 2020–2021 m. Stambulo „Besiktas“ gretose. Turkijos čempionate per 30 rungtynių jis vidutiniškai rinko po 17,7 taško, 3,5 atkovoto kamuolio, 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir tritaškius metė 42,9 proc. taiklumu, o ekipa pasiekė šalies čempionato pusfinalį. Tą sezoną amerikietis dukart buvo surinkęs po 32 taškus, tarp jų – ir pergalingose rungtynėse išvykoje prieš „Fenerbahce“.
Nemažai aukšto lygio krepšinio patirties JAV ir Europos lygose sukaupusiam gynėjui tai bus debiutinis sezonas LKL, kurią remia Betsson.
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