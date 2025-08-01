Tikslas buvo kuklus, bet laimikis – sidabras

Portugalijoje įvykusiame Europos jaunimo (iki 20 m.) merginų krepšinio čempionate lietuvės, startavusios dviem pralaimėjimais iš eilės, nepalūžo ir nužygiavo iki finalo.
E. Ženevičiaus vadovaujama komanda iš pradžių A grupėje 80:91 pralaimėjo belgėms ir 48:89 – ispanėms.
Vėliau išsipildė trenerio žodžiai, kad rinktinė geriausios sportinės formos turėtų būti įsibėgėjus varžyboms.
Tad mūsiškės, A grupėje 101:95 įveikusios Izraelio atstoves, aštuntfinalyje 62:61 palaužė Slovėnijos ekipą, ketvirtfinalyje 96:76 sutriuškino islandes, o pusfinalyje po pratęsimo 80:78 privertė kapituliuoti švedes.
Deja, ir antra akistata su ispanėmis susiklostė nesėkmingai – mačą dėl aukso lietuvės pralaimėjo 50:102. Europos čempionės nustelbė lietuves taiklumu (dvitaškių – atitinkamai 52 proc. ir 30 proc., tritaškių – 50 proc. ir 31 proc.), rezultatyviais perdavimais (23:8), laimėjo kovą dėl kamuolio (51:24).
Tačiau dvidešimtmečių sidabro medaliai – naujas įrašas Lietuvos krepšinio istorijoje: iki šiol šios amžiaus grupės krepšininkių aukščiausia vieta Europos čempionatuose buvo šešta (2010 m.).
Bronzos medalius Portugalijoje iškovojo italės, mažajame finale 84:51 nugalėjusios švedes. Latvės užėmė 11-ą vietą.
D. Paunksnytė per rungtynes su Izraelio ekipa pelnė 43 taškus.
Naudingiausia (MVP) čempionato žaidėja pripažinta ispanė Gina Garcia. Kartu su ja į simbolinį penketą išrinkta Danielė Paunksnytė ir latvė Raina Tomasicka, Švedijos atstovė Lourdes Da Silva Costa bei Italijos rinktinės žaidėja Cristina Osazuwa.
Rezultatai
Pusfinalis. Lietuva–Švedija 80:78 (19:21, 16:12, 21:22, 18:19, 6:4). Danielė Paunksnytė 21 taškas (9 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), Sintija Aukštikalnytė 17 (7 atkovoti kamuoliai), Victorija Matulevičius 14, Eglė Kisarauskaitė 12, Miglė Kisarauskaitė 11 / L. Da Silva Costa 18 taškų (8 atkovoti kamuoliai), T. Trygger 13 (19 atkovotų kamuolių), H. Jolinder 11, A. Curman 10.
Finalas. Lietuva–Ispanija 50:102 (19:19, 12:37, 6:24, 13:22). D. Paunksnytė 21 taškas (4/8 tritaškių), S. Aukštikalnytė 12 / C. Viegas 17 taškų (5/9 tritaškių), J. Rodriguez 16, S.-B. Okafor 16, M. Mata 14 (9 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai).
