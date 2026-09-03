Tomas Masiulis po kontrolinių rungtynių su „Juventus“: buvo geras testas

„Smagu, kad grįžo mūsų du gynėjai, nes norėjome jau juos irgi po truputį įvesti. Rungtynėse buvo daug bangavimų, bet normalu, nes tai pasiruošimo rungtynės, tad to ir norime. Tai buvo vertingas susitikimas, kad pasižiūrėtume, ką darome gerai, ką blogai. Norėjome, kad visi žaidėjai gautų krūvio, matėsi, kad trečią dieną iš eilės sportuojame, tai kojos sunkesnės visiems, bet dabar tikslas ir yra, kad ta paskutinė ciklo dalis būtų sudėtingesnė“, – kalbėjo strategas.
Strategas džiaugėsi ir komandos gynyba antrajame bei paskutiniame kėliniuose, o vėliau aptarė sprendimą rungtynių pabaigą žaisti ir be Jono Valančiūno, ir be Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.
„Taip, kažkiek tai turime ir minutes skaičiuoti – J.Valančiūnas jau buvo sužaidęs savo minutes, K.Akobundu-Ehiogu kažkiek pavargo, bet irgi manau, kad kažkada gali prireikti žaisti su Dustinu Sleva penktoje pozicijoje, taip kad turime būti viskam pasiruošę“, – pridėjo treneris.
Galiausiai T.Masiulis atskleidė ir kada prie komandos prisijungs iš rinktinių grįžtantys Ąžuolas Tubelis, Marekas Blaževičius bei Maodo Lo, tad kviečiame įsijungti visą video.
Jau šį sekmadienį žalgiriečių laukia dar vienas kontrolinis mačas už uždarų durų „Žalgirio“ arenoje, į kurią atvyks svečiai iš Azerbaidžano – Baku „Sabah“ krepšininkai. Tiesioginė rungtynių transliacija nuo 17.45 val. bus pasiekiama tik „Žalgiris Insider“ platformoje.
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