Tomas Masiulis po pralaimėjimo „Olympiacos“: smulkmenos kainavo skaudžiai

„Daugiau mažiau, kaip norėjome, taip ir žaidėme, gal kažkiek praradome koncentraciją, nes norėjome užtvarose eiti pro viršų ir neleisti mesti tritaškių, bet nėra lengva – Evanas Fournier yra geras žaidėjas, tai gal daugiau tie Tysono Wardo du tritaškiai buvo skaudesni, taip pat situacijos, kai jie įmesdavo du taškus su pražanga. Prieš tokią talentingą komandą tokios smulkios situacijos skaudžiai kainuoja“, – susitikimą aptarė strategas.
T.Masiulis taip pat aptarė žaidimą be Nigelo Williamso-Gosso ir Sabeno Lee.
„Tikrai buvo neramu dėl to, kaip mes atrodysime, nes nėra lengva žaisti be dviejų įžaidėjų, tačiau komanda atlaikė ir kovėsi iki galo. Džiugu, žiūrėsime, nes nėra lengva, bet manau, kad davėme gerą kovą“, – pridėjo T.Masiulis.
Galiausiai treneris atsakė į klausimą apie Jono Valančiūno kuriamas progas komandos draugams.
„Jam duodame daug kamuolių, kad jis žaistų nugara į krepšį, o tuomet jį dvigubina, bet jis nusimetė ir kiti žaidėjai gerai sumetė tritaškius. Vien iš čia kokie 3-4 rezultatyvūs perdavimai atėjo. Jis tikrai gali tai daryti ir nusimesti kamuolį – maždaug toks mūsų žaidimas ir turėtų būti“, – išskyrė T.Masiulis.
Jau ketvirtadienį žalgiriečiai stos į dar vieną Eurolygos dvikovą Paryžiuje, o kitas susitikimas namuose laukia spalio 16 d. su Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkais.
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