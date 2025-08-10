Trečia pergalė: Valančiūno sulaukusi Lietuvos rinktinė įveikė kartvelus

Tai buvo pirmosios rungtynės, kai Lietuvos rinktinei padėjo NBA klubo Denverio „Nuggets“ vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas. Uteniškis per 14:11 min. pelnė 11 taškų ir buvo rezultatyviausias komandos žaidėjas.
Po pirmojo kėlinio lietuviai pirmavo 19:16. Antrajame ketvirtyje mūsiškiai šovė į priekį ir po kelių sėkmingų atkarpų įgavo dviženklį pranašumą – po dviejų kėlinių Lietuva pirmavo 40:29.
Kaip jau tampa įprasta, lietuviams persvarą susikurti padėjo agresyvi gynyba, greitas ir sklandus perėjimas į puolimą bei R. Kurtinaičio mėgstamas „lietuviškas pikenrolas“.
Po didžiosios pertraukos Jonas Valančiūnas pelnė 6 taškus iš eilės, Eimantas Bendžius smeigė tritaškį ir skirtumas išaugo iki 49:31.
Kartvelai kiek stabilizavo padėtį, o trečiojo kėlinio pabaigoje Kamaras Baldwinas smeigė tritaškį, po kurio Lietuvos rinktinės pranašumas sumenko iki 53:45.
Ketvirtajame kėlinyje kartvelai priartėjo iki 6 taškų, tačiau lietuviai netrukus atstatė dviženklę persvarą ir sužaidus 35 min. pirmavo 62:47 ir rungtynių nugalėtojo klausimas buvo išspręstas.
Lietuvos rinktinė: Jonas Valančiūnas 11 (6 atk. kam.), Ažuolas Tubelis 10, Rokas Jokubaitis 9 (6 rez. perd.), Eimantas Bendžius 8 (2/4 trit.), Ignas Sargiūnas 7, Deividas Sirvydis 7, Marekas Blaževičius 6, Gytis Radzevičius 5, Arnas Velička 5, Laurynas Birutis 4, Margiris Normantas 3, Kristupas Žemaitis 2, Rokas Giedraitis 0.
Sakartvelo rinktinė: Sandro Mamukelashvilis 15, Beka Burjanadze 9, Goga Bitadze 8, Kamaras Baldwinas 7 Giorgis Shermadinis 6.
Šias rungtynes praleido dėl asmeninių priežasčių į Lietuvą neatvykęs Tornike Shengelia, o Lietuvos rinktinės gretose, trenerio sprendimu, rungtynes praleido Tadas Sedekerskis ir Mantas Rubštavičius.
Rungtynėse Kaune pirmą kartą teisėjavo NBA teisėjas Gediminas Petraitis. Jis tapo pirmuoju NBA teisėju lietuviu, kuriam patikėta teisėjauti ir artėjančiame Europos čempionate.
Lietuva–Sakartvelas mače kartu G. Petraičiu dirbo Gytis Vilius ir Juozas Barkauskas.
Didžiosios pertraukos metu aikštės centre buvo pagerbta Dariaus Songailos vadovaujama U20 Lietuvos rinktinė, šią vasarą Europos čempionate iškovojusi vicečempionių vardus.
Arenoje taip pat buvo pagerbta ir Mindaugo Lukošiaus vadovaujama Lietuvos studentų rinktinė, kuri pasaulio universitetų žaidynėse iškovojo bronzos medalius.
Gausių plojimų susilaukė ir 3×3 universiados auksą nuskynusi Lietuvos studentų rinktinė.
Artimiausias rungtynes Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė žais jau šį ketvirtadienį, kai Rygoje susitiks su Latvijos nacionaline komanda. Iškart po to mūsiškiai vyks į Šiaulius, kur penktadienį, rugpjūčio 15-ąją, susigrums su NBA superžvaigždės Luka Dončičiaus į priekį vedama Slovėnijos rinktine.
Naujausi komentarai