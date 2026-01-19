 Treneris įspėjo apie prancūzų progresą

2026-01-19 14:33
Zigmas Jurevičius

Kauno „Žalgiris“ Prancūzijoje mėgins atsigriebti už nesėkmę Tel Avive. Vilerbano ASVEL pirmajame rate buvo sutriuškintas, bet Tomas Masiulis motyvuoja komandą atkaklesnei kovai.

Tomas Masiulis
Tomas Masiulis / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Pirmajame rate kauniečiai namuose prancūzus nušlavė 96:59, tačiau nuo to laiko prabėgo nemažai laiko. Atitinkamai keitėsi ir komandų veidas.

„Visai kita komanda nei buvo pirmose tarpusavio rungtynėse, – kalbėti apie varžovus pradėjo T. Masiulis. – Turi naujų žaidėjų, turi ir po traumų sugrįžusių, labai pavojingi namuose – laimėjo šešerias iš vienuolikos rungtynių. Su visais kovėsi lygiai, labai pavojinga komanda, atletiška. Labai svarbu stabdyti jų greitas atakas ir fiziškumą.“

Akistata Prancūzijoje kauniečiai pratęs išvykų maratoną.

– Kas pasikeitė ASVEL stovykloje? 

– Kai su jais žaidėme, buvo nemažai traumuotų žaidėjų - De Colo, Heurtelis. Dabar pasipildė priekinė linija, grįžo gynėjai.

– Kokie pagrindiniai rungtynių akcentai? 

– LKL žaidęs Glynnas Watsonas yra ASVEL variklis, bet negalime koncentruotis tik į jį. Yra Heurtelis, Harrisonas, yra metikų, kuriuos turėsime riboti nuo laisvų metimų.

– Kaip pasikeitė prancūzų priekinė linija? 

– Pasidėjo Eboua, yra Vautieras, yra ir daugiau atletiškų žaidėjų. Kadangi grįžo gynėjai, aukštaūgiai gauna daugiau kamuolių, tad žymiai sunkiau juos stabdyti.

– Kaune puikiai pavyko su tuo susitvarkyti ...

– Žaidėme namuose, pavyko pasidaryti skirtumą ir tada jau kontroliavome rungtynes. Dabar tai yra visai kita komanda, ji su visais kaunasi lygiai, nusileidžia tik pabaigoje.

Dovydas Giedraitis
Dovydas Giedraitis / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

 

