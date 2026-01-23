Masiulis apie pergalę prieš „EA7 Emporio Armani“: laiminga pabaiga, tikrai išlikome ramūs

Kauniečiai 86:82 išlaikė testą Milane prieš vietos „EA7 Emporio Armani“.
„Tikrai sunkios, intensyvios rungtynės, kainavo daug nervų, – Lietuvos žurnalistams mačą komentavo T. Masiulis. – Laiminga pabaiga, tikrai išlikome ramūs. Gynyboje žinojome, ką norime daryti. Prašėme, prašėme, tikrai daug kas pavyko. Pasiaukojome, kišome savo kūnus po traukiniu. Tai, manau, ir davė rezultatą“.
Antrą rezultatyviausią sezono pasirodymą su 17 taškų surengęs M. Lo prieš buvusį savo klubą sužibo ryškiausiomis spalvomis tada, kai to „Žalgiriui“ reikėjo labiausiai.
Vokietis ketvirtojo kėlinio viduryje užsikūrė ir per kertinę atkarpą sumetė dvylika taškų, paskutiniu metimu svečiams suteikdamas šešių taškų persvarą – 84:78.
„Jis toks geras žmogus, menininkas, kaip aš jį vadinu, nes kilęs iš menininkų šeimos, – šypsojosi T. Masiulis. – Kartais jį reikia stumti, prašyti, kad imtųsi ant savęs ir mestų. Tuos „stepbackus“ tikrai meta 40 procentų tikslumu, yra geri skaičiai. Kartais gal nori būti per geras ar dar kažką.
Kaip šnekame, jis yra mūsų trečias įžaidėjas, kuris kas antrą ar trečią kartą rungtynėse duoda tokį impulsą. Tai grynai, ką šiandien pamatėme.“
– Treneri, „EA7 Emporio Armani“ susikūrė ankstyvą taškų persvarą 17:8, kas leido sugrįžti į lygią kovą?
– Visų pirma, labai daug vaikiškų klaidų darėme, viską pernelyg lengvai davėme. Kaip šnekėjome, pirmoje rungtynių pusėje jie visus 44 taškus pelnė mums turint keturias pražangas. Tai čia kažkas neįtikėtino. Vis norime būti fiziškesni, bet rungtynių pradžia prie to pačio prisidėjo.
– Ir Šarūnas Jasikevičius sakydavo, kad „Žalgiris“ stato kūnus, aukojasi. Jei pagerintumėte situaciją, kai reikia žaisti ties pražangos riba ir tinkamai išnaudoti bonusą, komandos limitas – tik dangus?
– Vėlgi, kaip sakau, kiekvienos rungtynės yra nauja istorija. Galime su visais žaisti, visus nugalėti ir visiems pralaimėti. Bet turime žaisti kaip komanda. Negalime nieko duoti už dyką. Vėliau patiems reikia vargti. Kuo mažiau tų taškų už dyką.
– Pirmoje tarpusavio akistatoje Kaune Quinnas Ellisas pelnė penkiolika taškų, šįsyk baigė su dviem. Ar buvo specialus planas jį stabdyti?
– Daugiau akcentų buvo ant kitų žaidėjų. Taip, praėjusiose rungtynėse įmetė du tritaškius, kur kažkiek rizikavome, po to davėme prasiveržti. Aišku, kai Shavonas Shieldsas sumeta beveik 30 taškų, tai kitiems kamuolio mažiau lieka. Daugiau akcentų buvo ties S. Shieldso ir Armoni Brookso.
– Paminėjote Brooksą, kuris per pastarąsias penkerias rungtynes rinko po šešiolika taškų. Ką manote apie jo priežiūrą?
– Visi matėte, kad Dovis (Giedraitis) buvo prie jo. Jis tikrai įspūdingai gynėsi. Svarbu ne jo taškai, o kiek jis nuima taškų nuo kitų žaidėjų. Jaučiasi, kad Nigelį (Williamsą-Gossą) pavaduoja įspūdingai.
– Dar vienas galingas Ąžuolo Tubelio dėjimas. Ar galėtumėte teigti, kad jis ryškiausias sprogstamosios jėgos savininkas, kurį jums teko treniruoti?
– Čia toks klausimas, reikia net pagalvoti. Vienas iš... Tikrai. Jau prašiau anąkart, kad per žmogų įdėtų, dabar prašau, kad įdėtų per žmogų nuo dviejų kojų su dviem rankomis.
– Lietuviai pasižymi kuklumu, bet Ąžuolas ėjo užtikrintai prieš vieną atletiškiausių Eurolygos centrų Joshą Nebo, ar ne?
– Kaip šnekame, kai įsibėgėja, lipa per žmones kaip garvežys, kaip žirgas. Treneriai sakė, kad net pats Nebo paplojo jam. Įspūdingas dėjimas. Galbūt šitas bus ne ketvirtas (gražiausias Eurolygos turo epizodas), o pirmas.
– Šį sezoną „Žalgiris“ laimėjo jau septynerias Eurolygos rungtynes išvykoje, kai praėjusiame sezone – penkerias. Ką turėtumėte apie tai pasakyti?
– Tikrai negaliu kalbėti apie praėjusį sezoną, bet mane tikrai džiugina. Visada sakau, kad komandos stiprumą parodo, kaip ji žaidžia išvykose. Aišku, porą mačų skaudžiai pralaimėjome namuose. Vėlgi, dabar džiaugtis reikia, bet santūriai. Kitą savaitę vėl laukia rungtynės išvykoje.
– Nuo vienuoliktosios vietos atsiplėšėte trimis pergalėmis. Kaip į tai reaguojate?
– Nelabai reaguoju, nelabai skaičiuoju. Turime eiti rungtynės po rungtynių, žiūrėti į savo žaidimą, mažiau – į kitus. Tik į save turi žiūrėti. Nesvarbu, turime šansų ar ne. Turime eiti, gerinti žaidimą ir kautis dėl pergalių. Kautis dėl sirgalių, kurių vėl šiandien tiek susirinko. Žaidėme praktiškai kaip namuose, didelis ačiū jiems, didelis ačiū ir tiems, kurie Kaune džiaugiasi už mumis.
– Pabaigai – laimėjote dvejas rungtynes iš eilės.
– Pagaliau. Nulaužėme kodą. Džiugu dėl to, bet žinote, ir geros, ir blogos serijos kada nors baigiasi. Daug į tai dėmesio nekreipiame.
Naujausi komentarai