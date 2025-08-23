Trenerių štabo sprendimas: atsisakė trijų žaidėjų pagalbos

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės dvyliktukas, keliaujantis į Europos čempionatą: Arnas Velička, Ąžuolas Tubelis, Deividas Sirvydis, Gytis Radzevičius, Ignas Sargiūnas, Jonas Valančiūnas, Laurynas Birutis, Marek Blaževič, Margiris Normantas, Rokas Giedraitis, Rokas Jokubaitis, Tadas Sedekerskis.
Lietuvos rinktinė kontrolinių rungtynių metu šią vasarą sužaidė septynis mačus ir iškovojo šešias pergales. Mūsiškiai nugalėjo Estiją, Turkiją, Sakartvelą, Latviją, Slovėniją ir Islandiją, o po įtemptos kovos atsakomajame susitikime nusileido Turkijai.
Pirmadienį į Europos čempionatą išvykstanti Lietuvos rinktinė kovas pradės trečiadienį – 13.30 val. mūsų šalies laiku Tamperėje (Suomija) susitiks su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
B grupėje lietuvių varžovais taip pat bus Juodkalnija, Vokietija, Suomija ir Švedija. Į finalinį etapą Rygoje pateks keturios stipriausios grupės komandos.
