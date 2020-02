Trijų pratęsimų pusfinalio trileryje „Aistės-LSMU“ įveikė „Kibirkštį-MRU“

Pasakišką „Aisčių-LSMU“ pergalę tolimu metimu likus minutei išplėšė Santa Baltkojienė, per 48 sužaistas minutes iš viso surinkusi 17 taškų (5/15 dvit., 2/7 trit., 1/5 baud.), 7 atkovotus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimus ir 5 klaidas. Ketvirtojo kėlinio pabaigoje Gabrielei Šulskei pataikius baudas, likus rungtyniauti 26 sekundes vilnietės buvo priekyje 61:58. Po minutės pertraukėlės pražangą išprovokavusi Rasa Knyzaitė realizavo tik antrą baudų metimą, kitoje atakoje Šulskė prametė dvitaškį, S. Baltkojienė prasiveržimą užbaigė dviem taškais su pražanga ir turėjo šansą išplėšti „Aisčių-LSMU“ pergalę dar per pagrindinį laiką. Visgi gynėjos bauda tikslo nepasiekė ir komandos persikėlė į pirmąjį pratęsimą. Jo pabaigoje, likus žaisti 4 sekundes, Karolina Kazočiūnaitė smeigė tritaškį ir „Aistės-LSMU“ turėjo dviejų taškų persvarą – 70:68. Tuomet vilnietes išgelbėjo Kristė Druskytė, realizavusi dvitaškį ir išlyginusi rezultatą – 70:70. Antrajame pratęsime Gitauto Kievino treniruojamas Vilniaus klubas po Daugilės Šarauskaitės metimo buvo pabėgęs per tris taškus – 73:70, tačiau tada per likusias beveik tris minutes „Kibirkšties-MRU“ atstovės iš žaidimo nepelnė nė taško. Pražangą išprovokavusi Klaudija Serkevičiūtė pataikė pirmąją baudą, antroji skriejo pro šalį ir rezultatas vėl tapo lygus – 74:74. Lemiamą kauniečių ataką Eglė Zabotkaitė sustabdė bloku bei komandoms teko žaisti dar vieną penkių minučių atkarpą. Ją K. Kazočiūnaitė pradėjo tritaškiu, Kristina Masionytė pridėjo du taškus ir „Aisčių-LSMU“ pranašumas išaugo iki penkių taškų – 81:76. K. Serkevičiūtė kitoje atakoje įmetė dvitaškį, K. Kazočiūnaitės metimą blokavusi D. Šarauskaitė perėmė kamuolį ir pasileido į greitą ataką, kurią užbaigė dviem taškais su penktąja K. Kazočiūnaitės pražanga. Su tokiu teisėjų sprendimu nesutikęs R. Kondratavičius buvo nubaustas technine pražanga, po kurios K. Druskytė realizavo baudą bei atstatė lygybę – 81:81. „Kibirkšties-MRU“ kapitonė paskui įmetė vieną baudą iš dviejų bei timptelėjo komandą į priekį – 82:81, bet galiausiai pergalę kaunietėms išplėšė S. Baltkojienės tritaškis – 84:82. Netgi 52 minutes žaidusi K. Kazočiūnaitė įmetė 24 taškus (3/8 dvit., 5/13 trit., 3/4 baud.), sugriebė 16 kamuolių, išdalijo 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 31 naudingumo balą. „Kibirkšties-MRU“ komanda atkovojo net 73 kamuolius, o „Aistės-LSMU“ – 56. 48 minutes rungtyniavusios D. Šarauskaitės sąskaitoje – 20 taškų (9/16 dvit., 0/1 trit., 2/7 baud.), atkovojo 19 kamuolių ir 31 naudingumo balas. K. Druskytė įmetė 14 taškų (3/11 met., 7/9 baud.) bei sugriebė 17 kamuolių. G. Šulskė rungtynes baigė su 12 atkovotų kamuolių ir 19 taškų (4/12 dvit., 1/4 trit., 8/9 baud.). TTT pirmajame pusfinalyje 108:39 pranoko Liepojos „Liepaja/LSSS“. Finalas tarp Rygos ir Kauno komandų sekmadienį startuos nuo 18.50 val. Bronzinė kova tarp „Kibirkšties-MRU“ ir „Liepaja-LSSS“ prasidės 16 val. „Kibirkštis-MRU“: Daugilė Šarauskaitė 20 (19 atk. kam.), Gabrielė Šulskė 19 (12 atk. kam.), Kristė Druskytė 14 (17 atk. kam.), Justina Kraujūnaitė 9. „Aistės-LSMU“: Karolina Kazočiūnaitė 24 (16 atk. kam.), Santa Baltkojienė 17 (7 atk. kam., 7 rez. perd.), Rasa Knyzaitė 15, Gabija Šegždaitė 12.