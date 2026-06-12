U14 Lietuvos merginų ir vaikinų rinktinės – Baltijos taurės nugalėtojos

Alfredo Kaniavos treniruojama U14 Lietuvos vaikinų rinktinė 100:63 nugalėjo pirmąją Latvijos komandą, 88:67 įveikė antrąją Latvijos rinktinę ir 86:53 nukovė Estiją.
Naudingiausiai U14 Lietuvos rinktinėje prieš pirmąją Latvijos komandą žaidė Deividas Mikutis – jis pelnė 19 taškų, atkovojo šešis kamuolius, perėmė tiek pat kamuolius ir surinko 31 naudingumo balą.
Šis turnyras tapo Luko Jasikevičiaus debiutu Lietuvos jaunimo rinktinėse.
Vieno geriausio visų laikų Lietuvos krepšininko Šarūno Jasikevičiaus sūnus L. Jasikevičius rungtynėse prieš pirmąją Latvijos komandą pelnė 18 taškų ir surinko vienuolika naudingumo balų.
Rungtynėse su antrąja Latvijos rinktine rezultatyviausias buvo D. Mikutis (19 taškų, 24 naudingumo balai).
Rungtynėse su Estija rezultatyviausiai žaidė Kajus Mackevičius, pelnęs 19 taškų ir surinkęs keturiolika naudingumo balų.
Baltijos taurę iškovojo ir Luko Danilevičiaus vadovaujama U14 Lietuvos merginų rinktinė – musiškės laimėjo prieš abi Latvijos rinktines (61:50 ir 55:49) bei 72:48 nugalėjo Estiją.
Susitikime su antraja Latvijos rinktine Toma Nemcevaitė pelnė keturiolika taškų, atkovojo šešiolika kamuolių ir surinko 28 naudingumo balus.
Rungtynėse prieš pirmąją Latvijos rinktinę dešimt taškų pelnė ir aštuoniolika naudingumo balų surinko Deimantė Kripaitė.
Pergalingame mače prieš Estiją net 25 taškus pelnė, dešimt kamuolių atkovojo ir 27 efektyvumo balus surinko Ermina Agurjanova.
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