Valančiūnas: smagu sugrįžti ir apsivilkti žalią spalvą

Po rungtynių „Žalgiris Insider“ studijoje mintimis dalijęsis krepšininkas pasakojo apie savo įspūdžius išbėgus ant parketo su „Žalgirio“ marškinėliais.
„Smagu sugrįžti ir apsivilkti žalią spalvą, žaisti krepšinį vėl. Rungtynės... Bandymai, testai. Šlifuojam. Esame susirinkę tik pirmą savaitę. Savaitė buvo intensyvi. Dar labai daug ką reikia šlifuoti. Tam ir esame čia, tam ir suvažiavome anksti, kad viską sudėtume į vietas. Einame tinkama linkme“, – įspūdžiais dalijosi aukštaūgis.
Susitikimą su Roko Kondratavičiaus treniruojamu klubu žalgiriečiai laimėjo 12 taškų skirtumu – 97:85. J. Valančiūno teigimu, pirmajame ikisezoniniame susitikime Kauno ekipai teko geras varžovas.
„Labai nebloga komanda. Jie buvo tokie kibūs. Ypač agresyvūs gynyboje. Geras testas mums. Gerai, kad sugebėjome išlikti ramūs ir nepasimetėme. Buvo ir spaudimo. Labai tokios įdomios rungtynės, bet kiekvienas testas yra gerai. Pamatėme, ką reikia pridėti. Visgi treniruotės yra treniruotės, bet rungtyninis ritmas yra kitoks. Manau, kad kiekvienos rungtynės yra gerai, o šitos – dar geriau“, – tikino žalgirietis.
Dar prieš rungtynes „Žalgiris Insider“ studijoje kalbėjęs Kauno „Žalgirio“ klubo prezidentas Paulius Jankūnas teisingai atspėjo, kad J. Valančiūnas bus pirmasis žalgirietis, susitikime įdėjęs kamuolį iš viršaus.
„Reikėjo išpildyti. Jis man sakė, kad nepavesčiau. Bandžiau“, – šypsojosi J. Valančiūnas.
Antrąsias ikisezonines rungtynes Kauno „Žalgirio“ krepšininkai žais jau rugsėjo 2-ąją su Utenos „Juventus“ klubu.
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