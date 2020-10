„Valencia“ strategas: žaisti Kaune su tiek sirgalių – nesąžininga

„Nėra sąžininga, kuomet mes namuose žaidžiame su 400 žiūrovų, o „Žalgiris“ – su keliais tūkstančiais. Tokia yra tiesa, tačiau turime su tuo susitaikyti, nes neteisybė – dalis gyvenimo, kuriame esame. Tai neturi būti mūsų galvose. Turime įžvelgti visus įmanomus pozityvius dalykus žaidžiant prieš daugiatūkstantinę minią“, – spaudos konferencijoje sakė J. Ponsarnau.

Panašią mintį po praėjusios savaitės rungtynių išsakė ir Stambulo „Anadolu Efes“ strategas Erginas Atamanas.

„Žaidžiame tose pačiose varžybose, be namų aikštės pranašumo, be fanų, o kai kurios komandos žaidžia su fanais. Vienose šalyse liepą neleido žaisti finalo, kai situacija Europoje buvo aiškesnė. Dabar toje šalyje leidžiami žiūrovai į rungtynes (aš nekalbu apie Lietuvą). Noriu Eurolygos apie tai paklausti. Skundžiausi dėl to, kad buvo nesąžininga atšaukti ankstesnį sezoną, ir šį sezoną nėra teisingos situacijos. Tai – smagi atmosfera, bet jeigu žaidi tame pačiame turnyre, turi žaisti pagal tas pačias taisykles“, – praėjusią savaitę sakė turkas.

Tuo metu J. Ponsarnau pasidžiaugė, jog jo komanda prieš išvyką į Kauną turėjo kelias laisvesnes dienas.

„Niekada nežinai (ar tai į naudą), kol neprasideda tikrasis išbandymas, tačiau kuomet daugiau dirbame, jaučiame didesnį pasitikėjimą savimi. Kol kas savo formą vertiname gerai ir jeigu jos nepakaks ketvirtadienį, mes būsime geresni ateityje“, – teigė „Valencia“ strategas, kuris pridėjo, kad jo pagrindinis tikslas – įvesti komandą į aukščiausią formą apie vasario mėnesį.

„Norėčiau, kad geriausią žaidimą žaistume Ispanijos Karaliaus taurėje arba paskutiniaisiais Eurolygos turais, kurie visada yra lemtingi. Iki sezono pabaigos dar labai toli ir mes turime kur tobulėti“, – pridėjo J. Ponsarnau.