Vilniaus „Rytas“ iškovojo sidabro medalius

Rungtynių pradžioje varžovai smogė greitomis atakomis: Phillipas Wheeleris pelnė šešis taškus iš eilės (0:6). Michaelas Devoe prasiveržimu atidarė vilniečių sąskaitą (2:6), o Gytis Radzevičius asistavo Kay Bruhnke tolimam metimui (5:6). Lesteriui Quinonesui bei Calebui Grillui pataikius iš toli (10:16), Augustas Marčiulionis perėmė kamuolį ir greitoje atakoje surado Matą Jogėlą (12:16). Nors Ricky Lindo Jr. po M. Jogėlos perdavimo pelnė taškus su pražanga (18:22), Johno Ukomadu ir Jordano Johnsono metimai leido oponentams laimėti pirmąjį ketvirtį – 18:24.
Antrajame ketvirtyje vilniečiai pademonstravo charakterį. Artūro Gudaičio ir K. Bruhnke metimai pradėjo sugrįžimą (21:24), o po A. Marčiulionio perdavimo A. Gudaitis pridėjo du taškus su pražanga (24:27). Netrukus M. Devoe perėmė kamuolį ir greitoje atakoje smeigė tolimą bombą (27:27). Seano Easto II tolimiems šūviams oponavo A. Marčiulionis, o netrukus iniciatyvos ėmėsi Gytis Masiulis: puolėjas pataikė iš toli (34:35), atkovojo kamuolį puolime ir dėjimu išvedė komandą į priekį (36:35). G. Masiuliui pridėjus baudų metimus, o R. Lindo Jr. po atkovoto kamuolio puolime asistavus G. Radzevičiaus metimui, vilniečiai prieš ilgąją pertrauką pirmavo 46:42.
Po ilgosios pertraukos aikštėje užvirė klampi kova. L. Quinonesas, Ericas Dixonas bei J. Ukomadu dėjimu sugrąžino persvarą varžovams (46:48), tačiau G. Radzevičius smeigė tritaškį (49:49) ir pridėjo prasiveržimą (51:51). M. Devoe asistavus G. Masiulio dvitaškiui „Rytas“ dar buvo priekyje (55:53), tačiau ketvirčio pabaigoje vilniečių puolimas įstrigo. S. Eastas II iniciavo oponentų 15:0 spurtą baudomis bei dvitaškiais (55:57), Ph. Wheeleris pridėjo dėjimą bei tritaškį (55:64), o N. Jourdaino baudos ir E. Dixono metimas prieš lemiamą atkarpą sukrovė varžovams 13 taškų pranašumą – 55:68.
Ketvirtajame ketvirtyje vilniečiai pakilo į įspūdingą šturmą. A. Marčiulionio perdavimai A. Gudaičiui ir K. Bruhnke tritaškiui sumažino atotrūkį (60:68). Nors Kyloras Kelley pelnė septynis taškus iš eilės (64:77), „Rytas“ nepasidavė: M. Jogėla sudrebino krepšį dėjimu (66:77), A. Marčiulionis prasiveržė po krepšiu (68:77), o G. Masiulis po paties perimto kamuolio pelnė dvitaškį (71:78). K. Bruhnke realizavo keturias baudas paeiliui (75:78), o likus dviem minutėms M. Devoe pelnė du taškus su pražanga ir išlygino rezultatą – 78:78.
Rungtynių kulminacijoje E. Dixono tritaškiui (78:81) M. Jogėla atsakė šaltakraujišku tolimu šūviu (81:81). E. Dixonas ir S. Eastas II vėl išvedė varžovus į priekį (81:85), tačiau M. Jogėla pelnė dvitaškį iš po krepšio (83:85). S. Eastui II sumetus baudas (83:87), tas pats M. Jogėla likus 5 sekundėms po atkovoto kamuolio puolime įskraidino neįtikėtiną tritaškį (86:87). Vis dėlto S. Eastas II vėl realizavo abi baudas (86:89), o paskutinis A. Marčiulionio tolimas metimas su sirena tikslo nepasiekė.
Pasaulinio lygio kovingumą pademonstravęs Vilniaus „Rytas“ nusileido varžovams iš JAV 86:89 ir iškovojo FIBA Tarpžemyninės taurės sidabrą.
Naujausi komentarai