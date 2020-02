Visų žaidėjų treniruotėje sulaukęs D. Adomaitis: laukia labai pavojingas varžovas

„Kai kurių žaidėjų vakar dienos treniruotėje dar trūko. Bet šiandien jau esame visi“, – sako D. Adomaitis.

Kalbėdamas apie pusfinalyje laukiantį „Neptūną“, treneris neslėpė – tai yra labai pavojingas varžovas.

„Po pasikeitimų trenerių štabe klaipėdiečiai sužaidė dvi solidžias rungtynes puolime. Ypač pirmąjį mačą su Utenos „Juventus“ – jų puolimas tame susitikime buvo fantastinis. Komanda turi daug įvairių ginklų, skirtingų žaidėjų, kurie mums gali sukelti problemų“.

Gynyba prieš greitas „Neptūno“ atakas ir prieš jų tritaškius – svarbiausi akcentai, kurie yra nuolat kartojami per paskutines „Ryto“ treniruotes.

„Turime sustabdyti jų greitą puolimą, nes tai yra pagrindinis Klaipėdos komandos ginklas. Ypač žaidžiant namie. Be abejo, Deividas Gailius yra vienas iš svarbiausių „Neptūno“ žaidėjų, komandos lyderis. Jis yra labai pavojingas ir prie tritaškių linijos, nors negalime pamiršti ir kitų iš toli mėgstančių ir galinčių atakuoti žaidėjų. Pavyzdžiui, Osvaldas Olisevičius paskutiniu metu taip pat demonstruoja aukščiausio lygio krepšinį. Be to, prie komandos prisijungus Martynui Mažeikai ekipoje atsirado dar daugiau patirties“, – pažymi D. Adomaitis.

„Neptūną“ neseniai sudrebinusių pasikeitimų trenerių štabe vilniečių strategas nesureikšmina, nors teigia, kad tam tikri pasikeitimai žaidime jau matomi.

„Komandos vyriausias treneris pasikeitė labai neseniai, tad kažkokių didelių pokyčių kol kas būti negali. Nors mažos korekcijos jau matomos, pavyzdžiui, komanda kiek daugiau žaidžia baudos aikštelėje. Yra ir keli kiti smulkūs niuansai, kuriuos įvedė naujas treneris“, – sako „Ryto“ strategas.

„Citadele Karaliaus Mindaugo taurė“ pusfinalis tarp „Neptūno“ ir „Ryto“ Klaipėdos „Švyturio“ arenoje įvyks šeštadienį, 16.30 val.