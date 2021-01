Vos 19 taškų per du kėlinius sukrapščiusios „Pieno žvaigždės“ sutriuškintos Panevėžyje

Praėjusį savaitgalį dėl COVID-19 atvejų Vilniaus „Ryto“ klube nerungtyniavęs „Lietkabelis“ turėjo dviejų savaičių pertrauką, o po jos ir švenčių atrodė kiek apsnūdęs.

Pirmajame kėlinyje panevėžiečiai dar turėjo dviženklį pranašumą (18:8), tačiau pasvaliečiai pribloškė varžovus ir po dviejų kėlinių jau patys pirmavo 41:38.

Rezultatas po dviejų kėlinių signalizavo apie galimą intrigą, tačiau ši išgaravo per kelias trečiojo ketvirčio minutes.

Gynyboje visiškai varžovus supančiojęs „Lietkabelis“ per kėlinį į savo krepšį praleido vos 6 taškus, o patys atakuodami be užstrigimų prieš paskutinį kėlinį turėjo jau 14 taškų persvarą – 61:47.

Rungtynių scenarijus nepasikeitė ir per paskutines 10 minučių. Jau netrukus Nenado Čanako auklėtinių pranašumas pasiekė 20 taškų (71:51), o tik 13 taškų per ketvirtąjį kėlinį ir viso labo 19 taškų per visą antrąją rungtynių pusę praleidęs „Lietkabelis“ iškovojo įtikinamą pergalę bei turnyrinėje lentelėje aplenkė „Rytą“.

„Lietkabelis“ dominavo beveik visose statistikos grafose. N.Čanako komanda taikliau metė dvitaškius (63 proc. prieš 39 proc.), tritaškius (30 proc. prieš 27 proc.), baudų metimus (77 proc. prieš 63 proc.), atkovojo daugiau kamuolių (45 prieš 33), atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (19 prieš 18), taip pat perėmė daugiau kamuolių (9 prieš 4).

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Kyle'as Vinalesas, pelnęs 22 taškus, bet naudingumu jį pranoko Gytis Masiulis.

Jaunojo puolėjo sąskaitoje – net 31 naudingumo balas. Jis pelnė 17 taškų (4/5 dvit., 2/3 trit., 3/6 baud.) ir atkovojo 11 kamuolių.

Taip naudingai šį sezoną LKL pirmenybėse G.Masiulis iki šiol dar nežaidė.

Panevėžio klubas iškovojo pergalę nepaisant to, jog teko žaisti be vieno iš lyderių Pauliaus Valinsko. Šis susižeidė meniską ir gali nežaisti daugiau nei mėnesį.

Pasvaliečiai po pralaimėjimo nukrito į penktąją vietą, aukštyn praleisdami Utenos „Juventus“. Panevėžyje nutrūko trejų pergalių „Pieno žvaigždžių“ serija.

„Lietkabelis“: Kyle'as Vinalesas 22 (8/10 dvit.), Gytis Masiulis 17 (11 atk. kam., 31 naud. bal.), Margiris Normantas 11, Vytenis Lipkevičius 10 (6 atk. kam.).

„Pieno žvaigždės“: Edgaras Želionis 11, Paulius Petrilevičius 10 (10 atk. kam., 6 rez. perd.), Tomas Lekūnas 9 (7 atk. kam.).