Žaisti namie ar išvykoje – ar yra skirtumas, jei nėra sirgalių?

„Nors vieną „langą“ padarykite be širdies smūgių ir stresų“, – toks buvo Arvydo Sabonio prašymas Lietuvos rinktinei vasarį vykusiame „burbule“. Komanda be streso neapsiėjo ir kelialapį į Europos čempionatą vieno taško skirtumu Vilniuje išplėšė tik paskutinėmis mačo su Danija sekundėmis, bet svarbiausia – laimėjo.

Paskutinius du mačus Lietuvos rinktinė turėjo žaisti išvykoje, tačiau, dėl nepriekaištingo organizatorių darbo per rudenį organizuotą „burbulą“, Lietuvai buvo leista „burbulą“ rengti ir vėl. Dėl to lemiamas čempionato atrankos turas persikėlė į Vilniaus „Avia Solutions Group“ areną. Tačiau ar gali būti, kad būtent šis faktorius ir nulėmė banguotą žaidimą demonstruojančios Lietuvos rinktinės „burbulo“ sėkmę?

Namų pranašumas yra puikiai sporto pasaulyje pažįstama frazė, nusakanti savo aikštėje žaidžiančios komandos psichologinį pranašumą prieš svečius. Dar 2006 metais „The Times“ atliktame tyrime nustatyta, kad Anglijos „Premier“ lygos klubai namie įmuša 37% daugiau įvarčių, tuo metu ekspertai namų pranašumu grindžia ir puikų Jungtinės Karalystės pasirodymą 2012 metų Londono Olimpinėse žaidynėse, kuriose šios šalies sportininkai iškovojo net 65 medalius – tai sėkmingiausias JK pasirodymas per 100 metų.

Vienas didžiausių žaidimo namie privalumų yra sirgaliai. Labai retas įvykis, kad svečių sirgalių kiekis būtų didesnis už namų fanų kiekį, todėl namuose žaidžiančios komandos palaikymas beveik visada yra didesnis. Visgi, dėl karantino sporto renginiuose sirgaliai dalyvauti negali, todėl peršasi klausimas – ar yra didelis skirtumas, kur žaisti, jei salėje nėra fizinio palaikymo?

Dauguma sportininkų teigia, kad varžytis savo aplinkoje visada yra geriau, nepriklausomai nuo to ar jaučia fanų palaikymą, ar ne. Tuo metu „Avia Solutions Group“ arenoje per „burbulą“ sirgalių per rungtynes trūkumo klausimas buvo išspręstas pastačius milžinišką ekranų sieną, kurioje savo komandai psichologinį pranašumą sirgaliai galėjo suteikti palaikymą išreikšdami virtualiai.

„Ar atsimenate krepšininkų interviu, kada jie, sužaidę svarbias rungtynes užsienyje, sako, kad tikrai jautė Lietuvoje likusių sirgalių palaikymą? Analogiškos situacijos žaidžiant Lietuvoje pavyks išvengti, nes areną užpildysime virtualiais krepšinio sirgaliais“, – apie psichologinį pranašumą Lietuvos rinktinei padovanojusią ir prie sėkmės prisidėjusią ekranų sieną dar lapkritį kalbėjo LKF rinkodaros vadovas Justinas Liaudinskas.

Vasaris buvo lemiamas mėnuo Lietuvos krepšinio rinktinei, tuo metu kovo mėnesį lemiamos dvikovos laukia Lietuvos rankinio rinktinės, kuri atrankoje į 2022 metų Europos rankinio čempionatą su Izraeliu susitiks tiek namie, tiek išvykoje. Visgi, Lietuvos rankinio federacijos prezidentas Miglius Astrauskas teigia, kad sirgaliai nėra vienintelis žaidimo namie pranašumas.

„Daug ką lemia ir gyvenimo sąlygos bei maistas. Nereikia keliauti, dėl to nėra streso ir nuovargio dėl kelionės: visokiausių persėdimų, skrydžių, bilietų keitimų, atšauktų skrydžių, laiko juostų kaitos. O mes juk grupėje gavome Islandiją, Portugaliją ir Izraelį – šalis, esančias tolimiausiuose Europos kampeliuose, todėl kelionės tikrai nėra vienos iš lengvųjų“, – teigė M. Astrauskas.

Pirmoji Lietuvos rankinio rinktinės dvikova su Izraeliu vyks išvykoje kovo 9 dieną Tel Avive, o rungtynės namuose – kovo 14 dieną. Kaip ir krepšinio „burbulas“, taip ir svarbios rankinio rungtynės vyks Vilniaus „Avia Solutions Group“ arenoje. Nors šįkart virtualios sirgalių sienos čia neišvysime, labai tikimąsi, kad namų sienos padės ir mūsų šalies rankininkams.

„Nors Lietuvoje krepšinis yra populiariausias sportas, mūsų arena yra suprojektuota patenkinti visų sporto šakų poreikius, todėl galime džiaugtis, jog mūsų arenos „namų“ sienos jau yra padėjusios ir tenisui, ledo rituliui, gimnastikai, karate, salės futbolui ir daug kitų sporto šakų“, – teigė „Avia Solutions Group“ arenos direktorius Andrius Žiauberis.

„Laikome kumščius už rankinio rinktinę ir tikimės, kad rankininkai čia taip pat švęs svarbią pergalę. Nuolat dirbame, kad į Vilnių pritrauktume kuo daugiau tarptautinių turnyrų ir čempionatų bei taip galėtume suteikti mūsų šalies sportininkams namų pranašumą“, – pridūrė A. Žiauberis.