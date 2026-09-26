Žalgiriečiai nutildė Belgrado pragarą

Šaltas protas ir gynyba
„Žalgirio“ krepšininkai Serbijos sostinėje nugalėjo Belgrado „Crvena zvezda“ komandą 83:77.
Ketvirtą kėlinį aikštės šeimininkai buvo išlyginę rezultatą – 72:72. Tuomet tritaškį pataikė Nigelas Williamsas-Gossas, dar tris taškus baudų metimais pridėjo Carsenas Edwardsas ir Ąžuolas Tubelis – 78:73. Persvarą, nors ir trapią, kauniečiai išsaugojo iki mačo pabaigos.
„Pasiteisino šaltas protas, sutelkta gynyba“, – lemiamą atkarpą reziumavo Ą. Tubelis.
„Laikėmės trenerio plano, žinojome, ką daryti, nieko kitko ieškoti nereikėjo“, – pridūrė J. Valančiūnas.
„Antroje rungtynių dalyje žaidėjai geriau suprato gynybos užduotis, buvome agresyvesni, ir tai turėjo teigiamos įtakos rezultatui“, – teigė „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
Kauniečių gynybos pokyčius akcentavo ir „Crvena zvezda“ vyriausiasis treneris Ibonas Navarro.
„Sunkiai sekėsi prasiveržti prie „Žalgirio“ krepšio, manevruoti baudos aikštelėje. Tai mūsų žaidėjus išmušė iš vėžių – jie pradėjo nervintis, pasipylė klaidos“, – kalbėjo I. Navarro.
Pirmas įspūdis – pozityvus
„Pagal vieną pasirodymą sunku spręsti, tačiau pirmasis įspūdis geras. Rimtesnes išvadas galėsime daryti kitą savaitę, kai žalgiriečiai sužais su vienu Eurolygos favoritų Pirėjo „Olympiakos“ ir su nenuspėjama Paryžiaus komanda“, – teigė buvęs žinomas žalgirietis Vitoldas Masalskis.
Su J. Valančiūnu „Žalgirio“ puolėjų grandis tapo itin galinga.
– „Crvena zvezda“ savo aikštėje itin pavojinga. Kas padėjo atlaikyti serbišką spaudimą?
– Mano žiniomis, Belgrado klubui buvo apribotas sirgalių skaičius, tad jie nesurinko sau įprastų 18 tūkst. Kita vertus, jų pagrindiniai žaidėjai nesužaidė taip, kaip tikėtasi. Pasijuto J. Valančiūno jėga – su juo „Žalgirio“ puolėjų grandis tapo itin galinga. Keista, kad varžovai nedvigubino gynybos prieš Joną. Labiausiai komandą tempė N. Williamsas-Gossas. Amerikietis ir pernai buvo komandos smegenys. Jis dar kartą įrodė, kad nuostabiai „skaito“ žaidimą, todėl jo kūrybinė galia yra didžiulė.
– Kodėl įvyko akivaizdus nuosmukis antrą kėlinį?
– Natūralu, kad per pirmas rungtynes dar ne viskas yra tobula. Po pirmo kėlinuko sekė didelė žaidėjų rotacija, įtraukiant visus registruotus krepšininkus. Kėlė klausimų C. Edwardso žaidimas, nes jis turėtų būti ne tik mūsų pagrindinis metikas, bet ir taškų rinkėjas (amerikietis pataikė vos 36 proc. metimų „iš žaidimo“ – aut. past.). Rotacijai šiek tiek pritrūko traumuoto Sabeno Lee, kuris gali kokybiškai organizuoti atakas.
– Ar nebuvo keista, kad tokio krepšinio milžino kaip Serbija reprezentacinis klubas turi vos kelis savus žaidėjus, kurie su „Žalgiriu“ nepelnė nė taško?
– Keista, bet tai – klubo sprendimas. Matyt, legionierius išlaikyti pigiau nei Serbijos krepšinio žvaigždes. Kita vertus, matyt, trūksta aukšto lygio jaunų talentų. Tad galime pasidžiaugti „Žalgiriu“, kuriame lietuvių gausu ir jie vaidina labai svarbų vaidmenį. Turime ir patyrusių vilkų, tokių kaip J. Valančiūnas, Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevičius ar Marius Grigonis, ir jaunosios kartos žaidėjų – Mareką Blaževičių ir Ą. Tubelį.
Atvyks čempionai
Kitas Eurolygos rungtynes žalgiriečiai žais rugsėjo 29-ąją savo arenoje su čempiono titulą ginančiu „Olympiakos“.
Graikijos grandai taip pat startavo pergale svečiuose – 106:89 įveikė Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos „Baskonia“. Lietuvis pelnė 15 taškų (įmetė 3/3 tritaškių), surinko 14 naudingumo balų.
„Baskonia“ žaidėjai pataikė 39 proc. dvitaškių (14/36), „Olympiakos“ – 67 proc. (28/42).
Miuncheno „Bayern“ su Roku Jokubaičiu išvykoje 86:84 palaužė Tel Avivo „Hapoel“ ekipą. Likus žaisti 34 sek., pergalę tritaškiu išplėšė Johannesas Voigtmannas. R. Jokubaitis pelnė 6 taškus, po kartą atkovojo ir perėmė kamuolį, atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Tritaškis išgelbėjo ir „Dubai Basketball“ komandą, kuri namuose 78:77 įveikė Madrido „Real“. Likus žaisti 51 sek., tikslą pasiekė tolimas McKinley Wrighto metimas.
Blykstelėjo buvęs žalgirietis Sylvainas Francisco: pelnė 18 taškų, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, o Atėnų „Panathinaikos“ savo aikštėje 91:72 nugalėjo „Paris Basketball“ krepšininkus. Šį mačą Graikijos sostinėje stebėjo 17 013 sirgalių.
Statistika
„Crvena zvezda“–„Žalgiris“ 77:83 (21:28, 24:15, 12:16, 20:24). Belgrado arena, 16 420 žiūrovų.
„Crvena zvezda“: Ch. Jonesas 15 taškų (8 rezultatyvūs perdavimai), J. Butleris (4 rezultatyvūs perdavimai) ir D. Krameris (3/5 tritaškių) po 11, J. Nwora 10 (5 atkovoti kamuoliai), S. Ojeleye (2/3 tritaškių, 7 atkovoti kamuoliai) ir Ch. Moneke po 9, E. Izundu 7, T. Carteris 3, J. Motley 2 (6 klaidos), S. Miljenovičius, N. Weileris-Babbas (4 klaidos) ir O. Dobiričius po 0.
„Žalgiris“: N. Williamsas-Gossas 14 taškų (6 rezultatyvūs perdavimai), C. Edwardsas ir J. Valančiūnas (8 atkovoti kamuoliai, 3 blokai) po 13, Ą. Tubelis (12 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvūs perdavimai) ir S. Brownas (2/3 tritaškių) po 10, D. Sleva 7 (2/3 tritaškių), E. Ulanovas 6, M. Blaževičius 5, M. Lo 3, M. Grigonis 2, A. Butkevičius (6 atkovoti kamuoliai) ir D. Giedraitis po 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 17/44 (39 proc.) ir 20/43 (46 proc.), tritaškių – 10/29 (34) ir 8/20 (40), baudų metimų – 13/19 (68) ir 19/27 (70). Atkovota kamuolių – 39 ir 46, perimta – 7 ir 8. Rezultatyvūs perdavimai – 21 ir 18. Klaidos – 14 ir 16.
Rezultatai
Tel Avivo „Hapoel“–Miuncheno „Bayern“ 84:86 (21:16, 18:28, 18:24, 27:18). D. Oturu 20 taškų (12 atkovotų kamuolių) / A. Obstas 19 taškų.
„Dubai Basketball“–Madrido „Real“ 78:77 (20:16, 18:28, 25:18, 15:15). 7 269 žiūrovai. D. Baconas 24 taškai (5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai) / T. Luwawu-Cabarrot’as ir T. Maledonas (6 rezultatyvūs perdavimai) po 11 taškų.
Atėnų „Panathinaikos“–„Paris Basketball“ 91:72 (31:17, 11:14, 27:13, 22:28). 17 013 žiūrovų. S. Francisco 18 taškų (4 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos) / T. Etienne’as 17 taškų.
„Barcelona“–Stambulo „Anadolu Efes“ 89:82 (16:25, 29:19, 18:23, 26:15). 5 621 žiūrovas. D. Brizuela 20 taškų (3/4 tritaškių) / M. Jamesas 22 taškai (5 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos).
Vitorijos „Baskonia“–Pirėjo „Olympiakos“ 89:106 (29:36, 17:20, 14:25, 29:25). 6 848 žiūrovai. A. J. Lawsonas 20 taškų (4/9 tritaškių) / T. Dorsey 25 taškai (4/6 tritaškių).
Vilerbano ASVEL–Tel Avivo „Maccabi“ 84:74 (19:19, 23:13, 20:25, 22:17). 7 105 žiūrovai. J. Crowderis 19 taškų (4/5 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai) / J. Hoardas 15 taškų (6 atkovoti kamuoliai).
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