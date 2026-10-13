Žalgiriečiai pralaimėjo pagirtinai atakavusiems „Fenerbahče“ krepšininkams

Jonas Valančiūnas atidarė „Žalgirio“ taškų sąskaitą, Carsenas Edwardsas metimais iš vidutinio nuotolio ir trijų taškų zonos lygino rezultatą – 7:7. Tada daugiau nei 5 minutes kauniečiai nesugebėjo užpulti varžovų krepšio ir per tą laiką atsiliko 7:22. Sterlingo Browno tolimas tritaškis ir Arno Butkevičiaus bei Ąžuolo Tubelio prasiveržimai kiek prajudino svečių puolimą – 14:27.
Dustinas Sleva įmetė iš kelių metrų, taiklias baudas pridėjo Ą.Tubelis ir Sabenas Lee, bet žalgiriečiai nesugebėjo sustabdyti „Fenerbahče“ toliašaudės artilerijos – 20:42. Į aikštę grįžęs C.Edwardsas iškart ėmėsi darbo ir rinko 5 taškus, J.Valančiūnas perdavė kamuolį laisvam Ą.Tubeliui, C.Edwardsas smeigė dar vieną tritaškį – 30:47. Deividas Sirvydis prasiveržė į kairę pusę, C.Edwardsas dar kartą taikliai atakavo iš toli, D.Sleva įmetė baudą, D.Sirvydis pataikė tritaškį ir skirtumas sumažėjo iki vienžeklio – 39:48. E.Ulanovo ir Mariaus Grigonio taškai iš po krepšio užbaigė antrąjį kėlinį – 43:50.
Trečiojo kėlinio pradžioje po E.Ulanovo ir C.Edwardso metimų atsilikimas buvo sumažėjęs iki 5 taškų – 47:52. Deja, tuomet šeimininkai vėl truktelėjo į priekį. Augančią persvarą kiek pristabdė C.Edwardso prasiveržimas ir M.Grigonio tritaškis (52:62), tačiau netrukus skirtumas vėl didėjo – 52:69. D.Sleva taisė netaiklų komandos draugo metimą, bet vėliau per paskutines keturias kėlinio minutes tikslą pasiekė tik po vieną D.Slevos ir E.Ulanovo baudos metimą – 56:78.
A.Butkevičius, S.Lee ir S.Brownas ketvirtąjį kėlinį pradėjo 6 taškais iš eilės – 62:78. D.Sirvydis pataikė tritaškį iš kampo, Marekas Blaževičius pasižymėjo iš po krepšio – 67:83. J.Valančiūnas pelnė 6 taškus, tritaškį pridėjo M.Grigonis – 76:94. S.Brownas ir M.Blaževičius buvo paskutinių „Žalgirio“ taškų Stambule autoriai – 80:99.
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