Žalgiriečiai susitvarkė su Kėdainių ekipa

2026-01-25 19:43
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ (14-1) krepšininkai savaitę užbaigė pergale Garliavos sporto centre. Čia vykusiose Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betsson, rungtynėse Tomo Masiulio auklėtiniai nugalėjo Kėdainių „Nevėžio–Paskolų klubo“ (4-12) komandą 88:73 (18:20, 22:20, 29:6, 19:27).

Rungtynių pradžioje Dustinas Sleva įmetė iš po krepšio, Mantas Rubštavičius buvo taiklus iš toli, Deividas Sirvydis sumetė baudas – 7:2. D.Sleva pataikė iš vidutinio nuotolio, Laurynas Birutis galingai dėjo į krepšį, D.Sirvydis smeigė tritaškį – 14:10. L.Birutis dar kartą ataką užbaigė dėjimu, po baudos metimą pridėjo Ingas Brazdeikis ir Dovydas Giedraitis – 18:20.

Ąžuolas Tubelis antrąjį kėlinį pradėjo 4 taikliais baudų metimais, Arnas Butkevičius tą patį darė dusyk – 24:25. Tarp dviejų D.Sirvydžio tritaškių įsiterpė L.Biručio dvitaškis ir I.Brazdeikio baudų metimai – 34:33. I.Brazdeikis rinko dar 5 taškus, pirmąjį tašką su „Žalgirio“ pagrindinės komandos marškinėliais įsirašė Dominykas Grunkis – 40:40.

Trečiajame kėlinyje Ą.Tubelis ir vėl startavo 4 taškais, greitoje atakoje į krepšį dėjo A.Butkevičius, įmetė D.Slevą, baudos metimą už techninę pražangą realizavo Ą.Tubelis – 49:40. M.Rubštavičius įmetė tritaškį iš kampo, Ą.Tubelis pasižymėjo iš po krepšio, o I.Brazdeikis rinko 6 taškus iš eilės – 60:44. D.Giedraitis pataikė iš toli, D.Sirvydis prasiveržė po krepšiu, Mosesas Wrightas pelnė 4 taškus – 69:46.

I.Brazdeikis ir L.Birutis pelnė taškus prasidėjus ketvirtajam kėliniui, tačiau svečiai šiek tiek priartėjo – 73:59. Tada D.Sleva pelnė 5 taškus iš eilės, M.Rubštavičius pridėjo dvitaškį su pražanga, taip pat 5 taškus iš eilės rinko Ignas Štombergas, rungtynes baudų metimais uždarė D.Grunkis – 88:73.

„Žalgiris“: I.Brazdeikis 16 (5 atk. kam.), D.Sirvydis 13, D.Sleva 11 (6 atk. kam., 3 per. kam.), Ą.Tubelis 11, M.Rubštavičius 9 (6 rez. perd.), L.Birutis 8 (5 atk. kam.), I.Štombergas 5, M.Wrightas 4, A.Butkevičius 4 (2 per. kam.), D.Giedraitis 4, D.Grunkis 3, K.Mikalauskas 0.

„Nevėžis–Paskolų klubas“: S.Miguelis 18, T.McLaughlinas 14 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), L.Valantinas 10.

