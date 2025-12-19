Rekordinė pergalė tapo dovana Arvydui Saboniui

10-ąją pergalę šio sezono Eurolygoje kauniečiai pasiekė gimtadienį šventusio savo garbės prezidento Arvydo Sabonio akivaizdoje. Rungtynių pradžioje Ignas Brazdeikis rinko 4 taškus, Nigelas Williamsas-Gossas prasiveržė krepšio link, Dustinas Sleva pataikė tritaškį iš kampo – 9:7. I.Brazdeikis dar kartą įveikė varžovo gynybą, Mosesas Wrightas pelnė 8 taškus, Maodo Lo didino persvarą iki dviženklės – 23:13. Edgaras Ulanovas taisė komandos draugo metimą, N.Williamsas-Gossas pirmąjį kėlinį užbaigė dvitaškiu su pražanga – 28:15.
D.Sleva rinko 3 taškus, į aikštę grįžęs Sylvainas Francisco iškart pelnė 5 taškus – 36:20. M.Wrightas dėjo į krepšį, N.Williamsas-Gossas pridėjo 4 taškus – 42:25. I.Brazdeikis dukart pralaužė „Partizan“ gynybą, M.Lo iškišo perdavimą M.Wrightui ir pats įmetė iš po krepšio, antrąjį kėlinį tritaškiu uždarė S.Francisco – 53:30.
I.Brazdeikis ir E.Ulanovas rinko po 5 taškus, S.Francisco smeigė tritaškį – 66:39. Po 20 minučių pertraukos į aikštelę sugrįžęs Ąžuolas Tubelis iškart pelnė 4 taškus, N.Williamsas-Gossas augino skirtumą iki 30 taškų – 73:43. Ą.Tubelis pasižymėjo po puolime atkovoto kamuolio, o S.Francisco užkūrė tikrą šou ir pelnė vienas už kitą gražesnius 7 taškus – 82:48.
S.Francisco rinko dar 4 taškus, M.Wrightas pridėjo 5 taškus ir atliko perdavimą taikliam Manto Rubštavičiaus tolimam metimui – 94:57. Laurynas Birutis atsidarė 5 taškais iš eilės, o komandos šimtąjį tašką baudų metimais pelnė E.Ulanovas – 101:63. Rungtynes įspūdingu šou užbaigė L.Birutis blokais ir galingais dėjimais kėlęs žiūrovus iš savo vietų – 109:68.
„Žalgiris“: S.Francisco 22 (5 rez. perd.), M.Wrightas 17 (6 atk. kam.), I.Brazdeikis 15, N.Williamsas-Gossas 12, L.Birutis 11, E.Ulanovas 9 (8 atk. kam.), M.Lo 6 (6 rez. perd.), D.Sleva 6 (7 atk. kam.), Ą.Tubelis 6, M.Rubštavičius 3, D.Sirvydis 2, A.Butkevičius 0.
„Partizan“: D.Washingtonas 17, B.Fernando 16 (2 per. kam.), I.Bonga 12.
„Svarbiausia buvo pradėti gerai gynyboje, tinkamai renkantis pražangas. Kai puikiai žaidžiame gynyboje, tada puolimas ateina. Gynyboje klaidų buvo, bet pavyko padaryti, ką norėjome. Prieš tai su „Efes“ 25 taškus praleidome tuomet, kai nepadarėme pražangų arba jas padarėme metimų metu. Šitą akcentavome. Kad ir pradžioje per tris minutes padarėme penkias pražangas, bet nieko nedavėme už dyką. Tai yra svarbiausia, o taisytinų dalykų visada yra ir bus. Iki tobulybės dar toli", - pripažino T. Masiulis.
Naujausi komentarai