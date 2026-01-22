Žalgiriečiai laimėjo nervų karą Milane

Rungtynių pradžioje Ignas Brazdeikis sumetė baudas, Sylvainas Francisco pataikė iš toli, 1 tašką pridėjo Dovydas Giedraitis, bet žalgiriečiams nesisekė stabdyti Shavono Shieldso – 6:14. S. Francisco praslydo po krepšiu, Edgaras Ulanovas rinko 4 taškus – 12:21. Ąžuolas Tubelis dukart įveikė varžovų gynybą, o pirmąjį kėlinį po S. Francisco perdavimo taikliu tritaškiu uždarė Dustinas Sleva – 19:22.
Pražangą tolimo metimo metu išprovokavęs S. Francisco lygino rezultatą (22:22), bet „EA7 Emporio Armani“ atsakė 8 taškais iš eilės – 22:30. Tuomet Arnas Butkevičius pelnė 4 taškus, o Mosesas pridėjo 2 baudas ir tritaškį – 31:34. D. Giedraitis prasiveržė po krepšiu, Maodo Lo rinko 5 taškus iš eilės – 38:40. E. Ulanovas žaidimu nugara įveikė varžovą, S. Francisco antrąjį kėlinį uždarė 5 taškais iš eilės – 45:44.
M. Wrighto baudų metimai, A. Butkevičiaus prasiveržimas ir galingas Ą. Tubelio dėjimas pradėjo trečiąjį kėlinį – 51:46. S. Francisco pataikė iš toli ir įmetė dvitaškį po akrobatinio šuolio, bet Milano ekipos lyderis S. Shieldsas rinko 10 taškų iš eilės – 56:60. Trečiojo kėlinio pabaigoje Ą. Tubelis, A. Butkevičius ir S. Francisco pelnė po 2 taškus – 62:67.
M. Wrightas dvitaškiu su pražanga pradėjo ketvirtąjį kėlinį, tritaškį iš kampo smeigė A. Butkevičius (68:69), bet šeimininkai vėl kiek atsiplėšė – 68:74. Tada užsikūrė M. Lo, kuris pelnė 8 taškus iš eilės ir lygino rezultatą – 76:76. D. Sleva įmetė baudą ir provokavo pražangą puolime, S. Francisco šovė tritaškį, M. Lo pridėjo 2 baudas ir „Žalgiris“ vėl išsiveržė į priekį – 82:78. Pasiaukojančią gynybą demonstravę kauniečiai atlaikė varžovų šturmą ir po M. Lo bei S. Francisco taškų įsirašė pergalę – 86:82.
