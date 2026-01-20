Francisco žodžių nesupratęs Vaitiekūnas: čia yra žinutė „Žalgiriui“

Tinklalaidė prasidėjo linksmai, o po lengvo apšilimo duetas perėjo ir prie žiūrovų laukiamų Eurolygos reikalų.
Pirmoji į krepšinio ekspertų akiratį pateko praėjusią savaitę su kartėliu išgyventa „Žalgirio“ nesėkmė Tel Avive. Vietos „Maccabi“ atlaikė kauniečių šturmą lemiamomis minutėmis ir laimėjo akistatą rezultatu 100:97. Vaitiekūnui šios rungtynės labai priminė gruodį vykusią dvikovą Paryžiuje. Jis brėžė paralelę, kad ir čia Tomo Masiulio auklėtiniai nekontroliavo rungtynių, tik Prancūzijoje kažkaip pasisekė laimėti.
Savo ruožtu, Čepas išskyrė labai aiškią nesėkmės priežastį – prastą komandinę gynybą.
„Dabar visko apie komandinę gynybą žaidėjams neišaiškinsi. Yra per daug kintamųjų, – mintį pradėjo jis. – Turi turėti tą niūchelį, kaip turėjo Paulius Jankūnas. Jis viską numatydavo du žingsnius į priekį.“
Komentatorius atviravo, kad Tomui Masiuliui sunku žaidėjams šiuo klausimu padėti. Anot jo, tai – pagrindai, kurių moko dar krepšinio mokyklose.
Vedėjai surado įdomią statistiką. Pasirodo, kad Kauno klubas jau du mėnesius Eurolygoje nesugeba laimėti dviejų rungtynių iš eilės. Po pergalės iš karto patiriamas pralaimėjimas ir atvirkščiai. Džiugina bent tai, kad pagal šią tendenciją, antradienį iš Vilerbano žaliai balti turėtų išvykti su šypsenomis.
Didelę emocijų bangą prie mikrofonų sukėlė Sylvain Francisco duotas interviu Eurolygos žaidėjo Chima Moneke „YouTube“ kanale. Jame kauniečių lyderis atskleidė, kad tarpsezoniu svarstė persikelti į Pirėjo „Olympiacos“, bet persigalvojo. Anot 185 cm ūgio žaidėjo, graikų grandas turėjo pernelyg daug gynėjų, tad jis nusprendė likti Kaune.
„Buvo visokių aistrų ir dramų su treneriu. Tada „tokį dedi“... Čia yra žinutė „Žalgiriui“, – apie prancūzo išsakytas mintis kritiškai kalbėjo P. Vaitiekūnas.
Visuomenininko pamąstymams pritarė ir Čepas.
„Jis kvailai pasielgė. Galėjo šito nesakyti. Vadinasi, kad jam svarbu ir pinigai. Turbūt, jei „Olympiacos“ būtų kažkiek daugiau pasiūlę, gal ir būtų išėjęs... Jis nėra šventas, – „Žalgirio“ lyderio atsidavimą kritikavo komentatorius.
Po dėmesio dramoms, visos prožektorių šviesos buvo pasuktos į Eurolygos titulą ginančio Stambulo „Fenerbahče“ darželį. Turkijos klubas treneriui Šarūnui Jasikevičiui įteikė naują, ilgalaikį kontraktą. P. Vaitiekūnas iš karto panoro paskaičiuoti pinigus. Visuomenininkui pasirodė įdomu sužinoti, koks gi dabar bus Šaro atlyginimas.
„Rašo, kad du milijonai į rankas“, – skaičius pristatė Čepas.
Ši sutartis lietuvį daro bene geriausiai apmokamu strategu senajame žemyne. „Eurolygos turo“ vedėjai sutarė, kad Jasikevičius vertas tokio atlygio, nes dabar tikrai yra geriausias treneris pirmenybėse.
Visgi, Čeponis nuogąstavo, kad vienos sąlygos lietuviui turkų klubas gali neišpildyti. Kaip skelbia žiniasklaida, Šaras naujoje sutartyje išsireikalavo, jog ekipos biudžetas nebūtų mažinamas. Čepas serviravo karštą faktą, kad krepšinio komandą patronuojantis „Fenerbahče“ futbolo klubas turi didelių skolų, tad situacija dar gali keistis.
Po diskusijos apie Š. Jasikevičiaus piniginę ir „Fenerbahče“ perspektyvas kovoje dėl titulo, mikrofono virtuozai aptarė ir kitas Eurolygos aktualijas. Pakalbėta apie nuvylusį „El Clasico“ tarp „Barcelona“ ir „Real“ komandų. Apdainuotas ir neįtikėtinai prastas „Partizan“ klubo žaidimas.
„Tiesiog kraupus pasirodymas“, – taip Vaitiekūnas apibendrino rezultatu 66:104 šeimininkų Belgrade patirtą pralaimėjimą prieš „Olympiacos“.
Atėjus laikui prognozuoti, kaip „Žalgiriui“ šią savaitę seksis Vilerbane ir Milane, Vaitiekūnas išskyrė mačą Italijoje, kaip „gyvenk arba mirk“ dvikovą. Na, o Prancūzijoje visuomenininkas tikisi ramesnės pergalės, bet nelaiko ASVEL visiškais autsaideriais, kaip kad sezono pradžioje.
Čeponis irgi paragino nenuvertinti Prancūzijos komandos.
„Dabar jie pralaimėjo trejas rungtynes iš eilės, bet beveik visose po trijų kėlinių pirmavo“, – į antradienį laukiantį iššūkį rimtai žvelgė komentatorius. Čepas paruošė ir daugiau įdomios statistikos. Paaiškėjo, kad ASVEL šį sezoną kol kas nelaimėjo rungtynių išvykoje, tad namų sienos jiems gali būti labai draugiškos.
Na, o ruošiantis labai sunkiai nuspėjamam varžovui iš Milano, vedėjų balsuose nerimo buvo daugiau.
„Čia kur kas rimtesnis varžovas. Jeigu jie tik sugebėtų išvengti traumų, tai būtų tvirta įkrintamųjų komanda“, – italus gyrė P. Vaitiekūnas.
„Tai yra ir metikų komanda, bet „Milanas“ turi ir labai gerą priekinę liniją. <...> Pas juos gali iššauti bet kas“, – rimtai EA7 iššūkį vertino ir Čepas.
Skelbiant spėjimus, nuomonės tarp ekspertų buvo kone identiškos. Štai rungtynėse prieš ASVEL, tiek prie mikrofono sėdintis duetas, tiek nuotoliniu būdu prognozes atsiuntęs Lekšas tikisi „Žalgirio“ pergalės. Tiesa, niekas nesiryžo prognozuoti laimėjimo dviženkliu taškų skirtumu.
Na, o dėl mačo prieš madų sostinės komandą, trijulės nuomonės išsiskyrė. Lietuvoje likę Čepas su Vaitiekūnu mano, kad ketvirtadienio vakarą geresnės nuotaikos bus kauniečių fanai, o J. Lekšo spėjimas – sunki Milano ekipos pergalė.
Laidoje dar išgirsite, kokiomis kitomis sporto šakomis dar domisi Čepas bei kas yra jo mėgstamiausi patiekalai darbovietės valgykloje. Na, o P. Vaitiekūnas bandys kolegai paaiškinti, kas yra HIM ir atskleis, kiek gi, jo manymu, iš kreditorių galėtų pasiskolinti LKL rungtyniaujantis Jonavos klubas.
