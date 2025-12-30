Raktų į pergalę prieš „Hapoel“ ieškojęs Čeponis: nematau konkurencijos LKL fronte

Nuo pat starto tinklalaidės žiūrovams tikrai bus dėl ko šypsotis, nes „Eurolygos turo“ vedėjai nusprendė senuosius metus palydėti su gera nuotaika. Šmaikščiai patraukę vienas kitą per dantį bei apkalbėję šventinio laikotarpio įdomybes, Čepas ir Vaitiekūnas stačia galva nėrė prie krepšinio.
Pirmoji tema – LKLasiko tituluojamas derbis tarp Kauno „Žalgirio“ ir Vilniaus „Ryto“. Šeštadienį vykusias rungtynes rezultatu 90:81 laimėjo kauniečiai, mačą kontroliavę bene visas 40 minučių. Nei vienam iš dueto neatrodo, kad šiuo metu „Rytas“ yra lygiavertis varžovas titulą ginančiam „Žalgiriui“.
„Labai prasta „Ryto“ komandinė gynyba <...> neišsirenka žmonių, nesiorientuoja. Reikia dirbti ir dirbti...“ – į pagrindines pralaimėjimo priežastis pirštu bedė Čeponis.
Savanaudiškai žaidę Jordan Walker ir Jerrick Harding taip pat nepraslydo pro akis, bet labiausiai juodu su Vaitiekūnu nuvylė vienas „Ryto“ trenerių štabo sprendimas. Anot vedėjų, Artūras Gudaitis aikštelėje užsibuvo per ilgai. Čeponis kritiką pagrindė skaičiais. Pasirodo, nors vilniečių aukštaūgis surinko nemažai naudingumo balų, tačiau turėjo prasčiausią +/- rodiklį „Ryto“ gretose.
Apžvalgininkai nevertina sostinės klubo kaip rimto varžovo „Žalgiriui“.
„Neturi jokio pranašumo prieš „Žalgirį“. Jokio“, – liūdnai „Ryto“ perspektyvas reziumavo Paulius Vaitiekūnas.
Pasvarstę, ar naujokas Jordan Caroline galėtų keisti sostinės ekipos veidą, mūsų mėgstami mikrofono virtuozai perėjo prie Eurolygos reikalų.
Antroji tema paskutinėje šių metų „Eurolygos turo“ tinklalaidėje – kaprizingas „Žalgirio“ lyderio Sylvain Francisco elgesys pastarosiomis savaitėmis. Primename, kad paskutinėje tinklalaidėje Lekšas prancūzą barė už tai, kad šis save stato aukščiau komandos ir atvirai rodo nepasitenkinimą treneriu.
Na, o po rungtynių su „Panathinaikos“ jau ir mažiau akyli sirgaliai pamatė, koks nepatenkintas atrodo gynėjas, kai yra sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolo.
Čepas su Vaitiekūnu užsidėjo krepšinio daktarų chalatus ir „Žalgirio“ MVP diagnozavo žvaigždžių ligą.
Dramas krepšinio pasaulyje iš šalies stebėti mėgstantis visuomenininkas baiminasi, kad ši muilo opera dar nepasiekė piko.
„Aš kažkodėl esu įsitikinęs, kad priešaky dar laukia didžiausios dramos. Būtų labai liūdna, jei nueitume iki tokio lygio, kaip Belgrade...“, – juokaudamas nuogąstavo Vaitiekūnas.
Tiek jis, tiek Čepas konflikte tarp prancūzo ir „Žalgirio“ trenerių štabo stoja į pastarojo pusę. Vaido Čeponio įsivaizdavimu, naujasis klubo strategas Tomas Masiulis dar neturi tokio autoriteto, kad lengvai nusodintų išsišokančius žaidėjus. Anot ilgamečio komentatoriaus, pas tokius trenerius kaip Šarūnas Jasikevičius, prancūzas nebūtų išdrįsęs rodyti tokių emocijų.
Duetas trumpam užsuko ir į Belgradą, kur vietos „Partizan“ pagaliau paskelbė apie pamainą Željko Obradovičių.
Šį sezoną iš Barselonos atleistas Joan Penarroya buvo pakviestas suvaldyti Serbijoje įsivyravusią krepšinio krizę, tačiau nei Vaitiekūnui, nei Čepui neatrodo, kad šis strategas yra tinkamas žmogus tam darbui. Paklaustas, ką matytų prie tokioje duobėje esančio klubo vairo, pastarasis apvertė klausimą ir atsakė, ko tikrai ten neišvysime.
„Ne Trinchieri, – juokdamasis mintį pradėjo Čepas, – nemanau, kad po etapo „Žalgiryje“ jis dar gaus darbą Eurolygoje. Komentatoriumi gal dirbs.“
Tinklalaidėje laiko užteko ir pokalbiui apie kitus Eurolygos grandus. Pagyrų sulaukė tiek Xavi Pascualio treniruojama „Barcelona“, tiek Šarūno Jasikevičiaus vedama „Fenerbahce“. Atrodo, kad abu klubai, dėka strategų, žaidžia aukščiau galimybių ribos.
Dėmesio gavo ir Marius Grigonis, kurį P. Vaitiekūnas norėtų matyti paliekantį Atėnų „Panathinaikos“. Ilgą laiką nugaros traumų kamuojamas gynėjas, anot visuomenininko, galėtų nuvykti į prastesnį klubą ir sau bei visiems kitiems parodyti, kad vis dar yra aukšto lygio žaidėjas.
Na, ir galiausiai, atėjo laikas ir laukiančioms „Žalgirio“ ir dabartinių Eurolygos turnyrinės lentelės lyderių – Tel Avivo „Hapoel“ rungtynėms. Izraelio komanda, nors ir debiutuoja Eurolygoje, yra itin gerai treniruojama bei turi daug ginklų puolime.
„Susiklijavusi ta komanda. Gražiai „groja“ viskas“, – „Hapoel“ gyrė P. Vaitiekūnas.
„Svarbiausias dalykas – sutramdyti Elijah Bryant, žaidžiantį puikų sezoną ir Blakeney – taškų mašiną“, – raktus į pergalę vardino Čeponis.
Komentatorius dar išskyrė, kad šios rungtynės gali būti individualiai sunkios Sylvain Francisco, kuris turėtų tapti taikiniu gynyboje. Abu vedėjai nepabijojo nuvilti ir aistringiausius „Žalgirio“ fanus, atskleidę, kad nemato prošvaisčių kauniečiams įveikti Eurolygos lyderius.
„Jokių šansų“, – apie žaliai baltų galimybes Tel Avive trumpai drūtai dėjo Čepas.
Atėjus laikui spėti šių rungtynių baigtį, žiūrovai pamatė ne tik Čeponio ir Vaitiekūno, bet ir ligos šiuo metu pristabdyto Jono Lekšo prognozę. Visi trys krepšinio ekspertai rado sutarimą ir tikisi Tel Avivo „Hapoel“ klubo pergalę.
Vaitiekūnas mato ją dviženkliu skirtumu, o anot Lekšo ir Čeponio – kova bus kiek atkaklesnė.
Šioje ypatingoje „Eurolygos turo“ laidoje dar išgirsite, kas pas Čepą šeimoje labiausiai mėgsta ruošti šventinį stalą, svarstymus, ar naujasis „Partizan“ treneris ištemps iki sezono galo bei prognozes likusioms šio turo rungtynėms.
Naujausi komentarai