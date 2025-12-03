Kaune prieš „Žalgirio“ rungtynes su „Maccabi“ – protestas

Socialiniame tinkle „Facebook“ renginio organizatoriai socialinis centras „Emma“ ir grupė „Už laisvą Palestiną“ kviečia dalyvauti proteste, kuris vyks gruodžio 4 d., ketvirtadienį, 18.30 val. prie S. Daukanto tilto.
„2025 m. gruodžio 4 d. „Žalgiris“ žais su „Maccabi“, krepšinio komanda iš Tel Avivo. Tai yra Lietuvai, kuri laiko krepšinį nacionaliniu sportu, svarbios rungtynės. Tačiau neleiskime Eurolygos rungtynių džiaugsmui nukreipti dėmesį nuo Izraelio vykdomų siaubingų veiksmų.
Remiantis JT ekspertais, nuo šiais metais spalio 11 d. paskelbtų paliaubų pradžios Izraelis pakartotinai pažeidė paliaubų sąlygas, nužudė mažiausiai 339 palestiniečius, iš kurių daugiau nei 70 buvo vaikai, bei sužeidė dar 871 žmogų. Izraelis nestabdo savo vykdomo genocido, ir šios „paliaubos“ bei Eurolygos rungtynės yra ne kas kita, o fasadas, maskuojantis jų žiaurią reputaciją. Karo nusikaltėliai nenusipelno pagarbos.
Mūsų neveiklumas veda prie Palestinos genocido normalizavimo. Mūsų tylėjimas veda prie tūkstančių nužudytų palestiniečių užmaršties. Mes raginame Eurolygą boikotuoti Izraelio klubų dalyvavimą tarptautiniame sporte. Mes raginame „Žalgirį“ išreikšti solidarumą su palestiniečiais sportininkams, kurių gyvybės buvo atimtos Izraelio okupacinių pajėgų. Mes raginame sirgalius ir kiekvieną iš Jūsų stovėti kartu su Palestina!
Prisijunkite prie mūsų protesto prieš Lietuvos abejingumą Izraelio vykdomiems siaubingiems nusikaltimams. Prisijunkite prie mūsų kovos už Teisingumą. Prisijunkite prie mūsų ir stovėkite kartu už Palestiną“, – teigiama pranešime.
(be temos)