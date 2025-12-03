„Žalgirio“ atstovo pažintis su krepšinio dievu

Maistas – neribotai
A. Gopenas neseniai grįžo į Kauną iš stažuotės JAV universitetuose.
Viešnagės metu jis aplankė Vakarų pakrantės įstaigas, kuriose savo akimis pamatė NCAA universitetų siūlomas sąlygas sportininkams.
Pirmasis vizitas nuvedė į Pepperdine universitetą, kuriame praėjusį sezone rungtyniavo ir buvęs jaunasis žalgirietis Dovydas Butka. Ši įstaiga garsėja krepšinio ir europietiško futbolo programomis. Studentams statoma nauja arena, kurioje tilps apie 3,5 tūkst. žiūrovų.
Pepperdine universitetas yra įsikūręs Malibu slėnyje – vienoje gražiausių Kalifornijos vietų su įspūdingais Ramiojo vandenyno vaizdais.
„Universitetas yra vos 45 min. nutolęs nuo Los Andželo, todėl studentai gali visą laiką skirti studijoms ir sportui. Sportininkai turi neribotą prieigą prie universiteto valgyklos ir kavinės, tad nereikia rūpintis nei maistu, nei papildomais išlaidų klausimais“, – dėstė A. Gopenas.
Susitiko T. Edney
Pepperdine universitete vyriausiojo trenerio Edo Schillingo asistentu dirba ir lietuviams puikiai pažįstamas Tyusas Edney.
Dabar 52 metų amerkietis 1999-aisiais atvedė Kauno „Žalgirį“ prie didžiausio laimėjimo klubo istorijoje. Naudingiausiu Eurolygos sezono žaidėju tapęs T. Edney padėjo iškovoti čempionų taurę. Jis yra laikomas geriausiu visų laikų „Žalgirio“ legionieriumi, o Kaune buvo pramintas krepšinio dievu.
„Vos pamatęs „Žalgirio“ užrašą ant mano marškinėlių, Tyusas šiltai nusišypsojo, – pasakojo A. Gopenas.
Pokalbio metu T. Edney džiaugėsi savo buvusio bendražygio Tomo Masiulio pergalėmis, atskleidė, kad vis dar seka „Žalgirio“ rezultatus Eurolygoje, ir linksmai prisiminė jau legenda tapusį plakatą su užrašu „Edney – dievas“.
Dabar kai kuriems studentams sportas universitete tampa verslu, o mokslas – tik priedangos forma.
Olimpinis kaimelis
Po vizito Pepperdine universitete „Žalgirio“ jaunimo komandų vadovas pasuko į UCLA universitetą Los Andžele.
Tai vienas didžiausių JAV universitetų, kurio miestelis yra net 1,7 kv. km dydžio. 2028 m. jis virs olimpiniu kaimeliu per Los Andželo olimpines žaidynes.
„Treniruočių centre veikia maitinimo zona ir mitybos baras, kuriame žaidėjams pagal individualų planą plakami vaisių ir daržovių kokteiliai. Rūbinėje įrengta poilsio zona su daugiaaukštėmis lovomis, kad žaidėjai galėtų pailsėti dienomis, kai namų rungtynės prasideda vakare. Paprastai žaidėjai į areną renkasi jau 10 val. ryto, nors rungtynės startuoja tik apie 18 val.“, – pasakojo pašnekovas.
Komfortas užliūliuoja
Tarp garsių UCLA auklėtinių yra NBA žvaigždės Russellas Westbrookas ir Kevinas Love’as. Visgi svarbiausia UCLA figūra – treneris Johnas Woodenas, laimėjęs net dešimt NCAA titulų. Vėliau J. Woodenas iš savo knygų, kursų ir konsultacijų uždirbo daugiau nei iš trenerio karjeros.
Įdomu, kad buvęs UCLA žaidėjas Edas O’Bannonas padavė NCAA į teismą dėl reklaminių teisių. Jo iniciatyva atvėrė kelią dabartinei sistemai, leidžiančiai sportininkams gauti pajamų už savo vardą ir atvaizdą.
A. Gopenas įžvelgė ir kitą universitetuose sudaromo komforto pusę.
„Sąlygos, kurias suteikia Pepperdine ar UCLA, yra tikrai aukščiausio lygio, o sportininkai čia aprūpinti viskuo – nuo maitinimo ir medicinos priežiūros iki treniruočių infrastruktūros. Vis dėlto žiūrint giliau, šios sąlygos yra tarsi idealus burbulas – jis tobulas, kol esi jo viduje, tačiau pasibaigus studijoms, kai reikia išlipti iš šio komforto, o NBA nėra pirmoji stotelė, gali ištikti gana skaudus susidūrimas su realybe“, – pavojų įžvelgė specialistas.
Pirmauja Europoje
Paklaustas apie neseniai smarkiai išaugusius NCAA atlyginimus, A. Gopenas akcentavo, kad dėl to kai kurie studentai pradeda mokslą stumti į antrą planą.
„Finansinė transformacija – didžiausią chaosą sukėlęs reiškinys. Ji padarė studijas Amerikoje dar patrauklesnes, bet dabar kai kuriems studentams sportas universitete tampa verslu, o mokslas – tik priedangos forma. Dabar tikroji žaidėjo vertė atsiskleidžia tik išėjus iš šio komforto. Sugebėjimas prisitaikyti prie paprastesnių sąlygų, išlaikyti tą patį pergalių alkį parodo darbo etikos ir profesionalumo lygį“, – teigė jis.
Anot A. Gopeno, „Žalgirio“ organizacija suteikia aukščiausio lygio galimybes tobulėti Europoje.
„Vis dėlto mes, „Žalgirio“ sistemos specialistai, esame už tai, kad mūsų žaidėjai vyktų į NCAA. Tai, be abejo, yra aukštesnis laiptelis – tiek sportine, tiek asmenine prasme. Kita vertus, ir Kaune dirbantys aukščiausio lygio specialistai taiko moderniausias technologijas, tokias kaip „Kinexon“, skiria didžiulį dėmesį ir sportininkų psichologinei sveikatai“, – kalbėjo A. Gopenas.
