„Žalgirio“ maršrutai – tarp Eurolygos ir LKL

Sudėtis – ne stipriausia
Žalgiriečiai, svečiuose 88:81 įveikę „Barcelonos“ komandą, Eurolygos turnyre šventė antrą pergalę ir iš dešimtos vietos pakilo į aštuntą.
Ne lengviau susiklostė Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, čempionato mačas Kėdainiuose, kur ne stipriausios sudėties kauniečiai 80:76 palaužė „Nevėžį-Paskolų klubą“.
Penktą pergalę LKL iškovojusio „Žalgirio“ gretose nebuvo po traumos sveikstančio Nigelo Williamso-Gosso, kelio skausmai pristabdė Ąžuolą Tubelį, trenerių štabas atokvėpio suteikė Carsenui Edwardsui ir Jonui Valančiūnui.
Ketvirtą kėlinį likus žaisti beveik pustrečios minutės, kėdainiečiai buvo išlyginę rezultatą – 74:74. Netrukus skirtumą baudų metimais padidino Edgaras Ulanovas, tritaškį pataikė Marius Grigonis – 79:74, ir aikštės šeimininkai galiausiai kapituliavo.
Aplankys Šarą
Šiandien „Žalgirio“ komanda Stambule išmėgins jėgas su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahce“ (3 pergalės, 1 pralaimėjimas, ketvirta vieta).
„Solidus varžovas, vienas taktiškiausių, turi įvairių puolimo ir gynybos galimybių. Vieni kitus daugiau ar mažiau pažįstame, praeitą sezoną nemažai rungtynių sužaidėme. Yra naujų veidų, tačiau jie – patyrę, tad sustiprėjo komandos potencialas, padidėjo žaidėjų rotacija“, – svarstė Lietuvos čempionų vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
Tarp Stambulo ekipos naujokų – dukart Eurolygos čempionai Shane’as Larkinas ir Sertacas Sanli, kartą šį titulą iškovojęs Willas Clyburnas, 2025 m. Europos taurės laimėtojas Marcusas Binghamas.
T. Masiulis patvirtino, kad su „Fenerbahce“ tikrai nežais N. Williamsas-Gossas.
Spalio 16-ąją į Kauną atvyks kita Stambulo ekipa – „Anadolu Efes“, o 18 d. – LKL debiutantai Tauragės krepšininkai.
Nesėkmė ir pergalė
„Fenerbahce“ praeitą savaitę Graikijoje pralaimėjo Eurolygos mačą „Panathinaikos“ ekipai 74:92.
Atėnų krepšininkai padarė dešimt klaidų, Stambulo – septyniolika. „Fenerbahce“ snaiperiai Wade’as Baldwinas, Talenas Hortonas-Tuckeris ir Sh. Shieldsas šaudė pro šalį – kiekvienas prametė visus savo keturis tritaškius.
„Nesugebėjome sukelti varžovams jokių sunkumų. Nesustabdėme greitų atakų, prasižengdavome prieš tritaškius metančius žaidėjus“, – reziumavo „Fenerbahce“ strategas Š. Jasikevičius.
Praeitą savaitgalį lietuvio vadovaujama kariauna atsigriebė Turkijos čempionate – 100:85 privertė kapituliuoti autsaiderę Čajirovos „Glint“ ekipą.
„Rezultatas liudija, kad mūsų puolimas buvo geresnis nei gynyba“, – teigė Š. Jasikevičius.
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