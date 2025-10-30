 „Žalgirio“ žvaigždės Igno Brazdeikio šeimą aplankė gandrai: gimė sūnus

„Žalgirio“ žvaigždės Igno Brazdeikio šeimą aplankė gandrai: gimė sūnus

2025-10-30 11:51
Brigita Juodelytė

Kauno „Žalgirio“ krepšininkas Ignas Brazdeikis ir jo žmona Jasmina sulaukė džiugių gyvenimo permainų – porai gimė sūnus. Apie šeimos pagausėjimą pranešė pats klubas savo oficialiame „Facebook“ puslapyje.

Ignas Brazdeikis su žmona Jasmina. Ignas Brazdeikis su žmona Jasmina. Ignas Brazdeikis su žmona Jasmina.

„Praėjusi naktis žalgiriečiui Ignui Brazdeikiui ir jo žmonai Jasminai įsimins ilgai. 

Šiąnakt krepšininko šeima sulaukė pagausėjimo – porai gimė berniukas. Didžiausi sveikinimai!“ – rašoma „Žalgirio“ įraše.

Krepšininko ir jo žmonos šeimą gerbėjai užplūdo sveikinimais bei gražiausiais linkėjimais.

Ignas Brazdeikis – vienas pagrindinių „Žalgirio“ žaidėjų, šį sezoną demonstruojantis solidžią formą tiek Lietuvos krepšinio lygoje, tiek „Eurolygoje“. Gimęs Kanadoje, tačiau Lietuvos rinktinei atstovaujantis krepšininkas ne kartą yra pabrėžęs savo glaudų ryšį su Lietuva ir džiaugsmą žaidžiant gimtinėje.

Kol kas nei Ignas, nei Jasmina daugiau detalių apie mažylį nepateikė, tačiau „Žalgirio“ bendruomenė ir visa krepšinio visuomenė džiaugiasi kartu su šeima.

Šiame straipsnyje:
Ignas Brazdeikis
gimė vaikas
šeimos pagausėjimas
sūnus
gimė sūnus
šeima
krepšininkas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų