„Žalgirio“ žvaigždės Igno Brazdeikio šeimą aplankė gandrai: gimė sūnus

„Praėjusi naktis žalgiriečiui Ignui Brazdeikiui ir jo žmonai Jasminai įsimins ilgai.
Šiąnakt krepšininko šeima sulaukė pagausėjimo – porai gimė berniukas. Didžiausi sveikinimai!“ – rašoma „Žalgirio“ įraše.
Krepšininko ir jo žmonos šeimą gerbėjai užplūdo sveikinimais bei gražiausiais linkėjimais.
Ignas Brazdeikis – vienas pagrindinių „Žalgirio“ žaidėjų, šį sezoną demonstruojantis solidžią formą tiek Lietuvos krepšinio lygoje, tiek „Eurolygoje“. Gimęs Kanadoje, tačiau Lietuvos rinktinei atstovaujantis krepšininkas ne kartą yra pabrėžęs savo glaudų ryšį su Lietuva ir džiaugsmą žaidžiant gimtinėje.
Kol kas nei Ignas, nei Jasmina daugiau detalių apie mažylį nepateikė, tačiau „Žalgirio“ bendruomenė ir visa krepšinio visuomenė džiaugiasi kartu su šeima.
