Puikiai rungtynes pradėjęs „Žalgiris“ krito Pirėjuje

Jure Zdovco auklėtiniai išvykoje 68:83 (23:12, 16:24, 10:27, 19:20) nusileido Pirėjo „Olympiakos“ (3-1) krepšininkams.

Tai – blogiausias „Žalgirio“ startas per 13 metų, kuomet 2008-aisiais Gintaro Krapiko vadovaujami kauniečiai pralaimėjo 7 mačus paeiliui.

Pralaimėtame mače žalgiriečiai vertėsi be traumuotų Janio Strelnieko, Pauliaus Jankūno ir Joffrey Lauvergne'o.

Mačą geriau pradėjo žalgiriečiai, kurie vedami tris tritaškius įsmeigusio Artūro Milaknio pirmajame kėlinyje įgijo 11 taškų pranašumą (23:12).

Po Emmanuelio Mudiay baudų metimų antrojo kėlinio viduryje „Žalgiris“ įgijo rekordinį – 14 taškų pranašumą (31:17), tačiau iki tol miegoję šeimininkai pabuvo. „Oly“ surengė galingą spurtą 19:8 ir po Georgios Printezio dvitaškio prieš pertrauką sumažino skirtumą iki vieno metimo – 36:39.

Tritaškiais žalgiriečius užbombarbavę „Olympiakos” krepšininkai per kėlinį surinko net 27 taškus, kai kauniečiai – 10. Šeimininkai per ketvirtį susmeigė 5 iš 7 tritaškių, nors per pirmąją dvikovos dalį buvo realizavę 6 iš 15.

Tuo metu žalgiriečių taikiklis trečiajame ketvirtyje užsikirto. Svečiai prametė 7 paeiliui tritaškius ir po 30 minučių turėjo 14 taškų deficitą (49:63).

Ketvirtasis kėlinys tapo formalumu: žaglriečiai toliau sunkiai rado kelius link varžovų krepšio, o kauniečių gynybą draskęs „Oly“ lengvai nužingsniavo link pergalės.

Antrąją rungtynių pusę kauniečiai pralaimėjo 29:47.

Į pergalę „Olympiakos” vedė Kostas Sloukas, kuris per 19 minučių surinko 17 taškų (4/5 dvit., 3/5 trit., 0/1 baud.), 5 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 19 naudingumo balų.

„Žalgiryje“ rezultatyviausiai žaidė Mudiay, kuris per 25 minutes pelnė 19 taškų (4/7 dvit., 2/7 trit., 5/7 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 16 naudingumo balų.

Joshas Nebo pridėjo 12 taškų (5/5 dvit., 2/2 baud.), 4 atkovotus kamuolius ir 16 naudingumo balų.

Marekas Blaževičius per 13 minučių pelnė 9 taškus (3/6 dvit., 3/4 baud.), atkovojo 8 kamuolius, 2 sykius suklydo ir surinko 10 naudingumo balų.

„Olympiakos“: Kostas Sloukas 17 (3/5 trit.), Giannoulis Larentzakis 13 (3/4 trit.), Aleksandras Vezenkovas 12 (6 atk. kam.), Kostas Papanikolaou 10, Tyleris Dorsey, Georgios Printezis (7 atk. kam.) ir Shaquielle’as McKissicas po 7.

„Žalgiris“: Emmanuelis Mudiay 19, Artūras Milaknis 14 (4/5 trit.), Joshas Nebo 12, Marekas Blaževičius 9 (13 min., 8 atk. kam.), Tyleris Cavanaugh 8, Mantas Kalnietis 6 (7 rez. perd.).