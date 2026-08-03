„Žalgiris“ pasirašė sutartį su Europos taurės blokų karaliumi

Šią vasarą aukštaūgis buvo pasirašęs sutartį su Liublianos „Cedevita Olimpija“, tačiau kontrakte numatyta galimybė išvykti į Eurolygos klubą atvėrė kelią K.Akobundu-Ehiogu persikėlimui į Kauną.
„Sutarties sudarymą lėmė kelios priežastys. Viena jų – tai, kad jis turi visiškai kitokių savybių nei mūsų kiti aukštaūgiai. Kitas dalykas – iš praėjusių metų žinome, kad sezono metu, jeigu nusprendžiame pasipildyti, rinka yra labai sudėtinga. Gerų žaidėjų niekas nepaleidžia, o prastų ir mes nenorime. Nusprendėme šią investiciją padaryti dar prieš sezoną“, – apie pasirašytą sutartį su naujoku kalbėjo „Žalgirio“ sporto direktorius Gediminas Navickas.
„Esu labai laimingas tapęs žaliai baltų šeimos dalimi. Nekantrauju pajusti beprotišką atmosferą. Esu pasirengęs atiduoti visas jėgas!“, – pirmoje savo žinutėje „Žalgirio“ sirgaliams sakė komandos naujokas.
Iš Nigerijos kilusio K.Akobundu-Ehiogu kelias į profesionalų krepšinį nebuvo įprastas. Paauglystėje į JAV persikėlęs aukštaūgis ten baigė mokyklą, o savo kelią krepšinyje pradėjo žemesniame koledžų (NAIA) lygyje.
Vėliau žaidėjo karjera kilo aukštyn, o paskutinius studijų metus K.Akobundu-Ehiogu praleido Memfio universitete. Su „Tigers“ universiteto komanda 2022–2023 m. sezone vidurio puolėjas triumfavo AAC konferencijos turnyre.
Įspūdingais fiziniais duomenimis pasižymintis 208 cm ūgio aukštaūgis, kurio ištiestų rankų ilgis siekia net 223 cm, profesionalo karjerą pradėjo Europoje. 2023–2024 m. sezone jis atstovavo Tiubingeno „Tigers“ ekipai aukščiausioje Vokietijos krepšinio lygoje.
Po metų K.Akobundu-Ehiogu persikėlė į Italiją, kur apsivilko Varezės „Openjobmetis“ marškinėlius. Jau vienose pirmųjų rungtynių naujoje komandoje vidurio puolėjas pademonstravo savo gynybinius sugebėjimus – blokavo net 8 varžovų metimus.
2024–2025 m. sezoną Nigerijos rinktinės žaidėjas Italijos čempionate baigė rinkdamas po 7,5 taško, po 4,1 atkovoto kamuolio ir po 2 blokuotus metimus. Pastarasis rodiklis buvo geriausias visoje lygoje.
Praėjusį sezoną K.Akobundu-Ehiogu žengė dar vieną žingsnį į priekį ir prisijungė prie Manresos BAXI, su kuria rungtyniavo Ispanijos ACB lygoje bei Europos taurėje.
Europos taurėje per vidutiniškai 13:31 min. aikštėje naujasis žalgirietis pelnė po 4,4 taško, atkovojo po 2,4 kamuolio ir blokavo po 1,6 varžovų metimo. Būtent pagal pastarąjį rodiklį K.Akobundu-Ehiogu buvo geriausias visame turnyre. Savo gebėjimus saugant baudos aikštelę jis demonstravo ir ACB pirmenybėse, kur pagal blokuotus metimus užėmė trečiąją vietą.
Šią vasarą būsimasis žalgirietis trečią kartą karjeroje išbandė jėgas NBA Vasaros lygoje. Dalaso „Mavericks“ marškinėlius vilkėjęs ir ne vienu įspūdingu dėjimu pasižymėjęs K.Akobundu-Ehiogu per penkerias rungtynes vidutiniškai žaidė po 12 minučių, pelnė po 6,4 taško, atkovojo po 2,4 kamuolio ir blokavo po 1,2 metimo.
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