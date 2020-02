„Žalgiris“ svečiuose susitvarkė su „Baskonia“ krepšininkais

Kauno „Žalgiris“ (10-15) per pirmus du kėlinius buvo toks, koks pirmoje sezono pusėje. Po ilgosios pertraukos kauniečiai buvo panašesni į tuos, kurie yra per pastarąją sėkmingą atkarpą. Antroje mačo dalyje dominavę Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai 74:60 pranoko Vitorijos „Baskonia“ (9-16) ir įsirašė ketvirtąją pergalę per pastaruosius 5 mačus.