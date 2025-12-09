Žurnalistų krepšinio čempionatas turi naujus čempionus – pergalę lėmė įspūdingas tritaškis

Kiti finalo dalyviai, „BasketNews“ krepšininkai, per paskutinę jiems likusią sekundę, po minutės pertraukėlės, dar irgi spėjo išmesti tolimą metimą, bet kamuolys krepšio tinklo neperskrodė.
„Aerottoria“ arenoje vykusio čempionato finalo rungtynes 30:27 laimėjo „Lietuvos rytas“, čempiono titulą paveržęs iš dviejų ligtolinių čempionatų nugalėtojo „BasketNews“.
„Geras seksas“, – po finalo paklaustas, kas lėmė į pergalę nuskraidinusį išskirtinį tritaškį juokavo R. Skaisgirys. Vyriausias čempionų komandos žaidėjas finale buvo ir rezultatyviausias – pelnė 12 taškų. Kitas veteranas 52 metų Eligijus Redeckas įmetė 9.
„BasketNews“ komandą į priekį traukė 30-metis Augustas Šuliauskas, finalo rungtynes pradėjęs trimis taikliais tritaškiais, o iš viso pelnęs 14 taškų.
„Šis čempionų titulas mums – ne šiaip pergalė kasmet daug aistrų keliančiame Žurnalistų turnyre. Šis laimėjimas tarsi įprasmina visus tuos 12 metų, per kuriuos absoliuti dauguma mūsų komandos narių pražilo, o traumos ir skausmai tapo nuolatiniai palydovai.
Esame vos viena iš trijų komandų, nepraleidusių nė vieno čempionato, bet tik pirmą kartą pagaliau jį laimėjusi. 4 kartus buvome antri, iškovojome 2 bronzos medalius, nors niekada, šįsyk – irgi – nebuvome laikomi favoritais.
Čempionų titulas – tarsi Krepšinio dievų atlygis mums už tikėjimą ir pasiaukojimą“, – sakė nugalėtojų komandos vadovė, savaitraščio „Lietuvos rytas“ Žurnalistinių tyrimų skyriaus žurnalistė Eglė Šilinskaitė-Puškorė.
Trečiąją vietą tradiciniame čempionate iškovojo Kauno žurnalistai, mažajame finale 35:23 pranokę „Baudos aikštelės“ krepšininkus. Pastarieji didžiausią staigmeną pateikė ketvirtfinalyje įveikę grupės nugalėtoją ir viena turnyro favoričių laikytą TV3 komandą.
Į 12-ojo Žurnalistų čempionato naudingiausių žaidėjų trejetą pateko E. Redeckas („Lietuvos rytas“), A. Šuliauskas („BasketNews“) ir Haris Zenkovas („Baudos aikštelė“). Geriausiems čempionato žaidėjams prizus įsteigė aprangos gamintojas „hummel“ ir „Švyturys nealkoholinis“.
Čempionate iš viso dalyvavo 8 komandos: Lietuvos žurnalistų sąjungos sporto klubas „PRESS‘as“, Kauno žurnalistai, „Lietuvos rytas“,TV3, LRT, 15 min, „BasketNews“ ir „Baudos aikštelė“.
Kas geriausiai žaidžia krepšinį, žurnalistai pirmą kartą aiškinosi modernioje, tik šiais metais atidarytoje „Aerottoria“ arenoje. Prie čempionato organizavimo jau trečius metus iš eilės prisidėjo ir asociacija „Lietuvos krepšinis“.
Iki šiol po tris kartus čempionatą yra laimėję Kauno ir Panevėžio žurnalistai, dukart triumfavo TV3 ir „BasketNews“, kartą – „PRESS‘as“. Iš viso medalius yra iškovojusios 10 komandų. Per visą čempionato istoriją turnyre dalyvavo net 16 skirtingų redakcijų ar miestų komandų.
„PRESS‘as“ drauge su Lietuvos sporto žurnalistų federacija taip pat organizuoja kasmet vykstančius Lietuvos žurnalistų futbolo čempionatą ir tarptautinį Žurnalistų futbolo turnyrą. Pastarasis šiais metais išaugo į pirmą kartą surengtą Europos žurnalistų futbolo čempionatą, kuriame Druskininkuose dalyvavo net 14 valstybių žurnalistų komandos.
