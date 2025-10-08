Žygį į Katarą pradės šiemet

Italai atvyks į Klaipėdą
20-ojo pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos D grupėje Rimo Kurtinaičio vadovaujama Lietuvos komanda išmėgins jėgas su britais, italais ir islandais.
Šiemet lapkričio 27-ąją svečiuose – akistata su Didžiosios Britanijos krepšininkais, o 30 d. Klaipėdoje, „Švyturio“ arenoje, vyks mačas su Italijos atstovais
2026-ųjų vasario 27-ąją ir kovo 2-ąją lauks dvikovos su islandais, liepos 2-ąją – su britais ir 5 d. – su italais.
Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) reitingų lentelėje tarp Europos ekipų Lietuva – penkta, Italija – dešimta, Didžioji Britanija – 23-ioje vietoje, Islandija – 24-ojoje.
Į antrą atrankos etapą pateks 1–3 vietas užėmusios ekipos ir naujoje J grupėje varžysis su trijule iš C grupės (ją sudarys Serbijos, Turkijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Šveicarijos rinktinės).
Pabaigtuvės – 2027-aisiais
A grupėje rungtyniaus Danijos, Sakartvelo, Ukrainos ir Ispanijos krepšininkai, B – Graikijos, Juodkalnijos, Portugalijos ir Rumunijos.
E grupę sudaro Kroatijos, Vokietijos, Izraelio ir Kipro komandos, F – Latvijos, Lenkijos, Austrijos ir Nyderlandų.
2023 m. pasaulio čempionate lietuviai užėmė šeštą vietą.
G grupėje varžysis Vengrijos, Prancūzijos, Belgijos ir Suomijos atstovai, H – Slovėnijos, Čekijos, Švedijos ir Estijos.
Antro atrankos etapo mačai vyks 2026 m. rugpjūtį, lapkritį ir 2027 m. kovą. 24 ekipos keturiose grupėse sieks 12 kelialapių į pasaulio čempionato finalo turnyrą, kuris numatytas 2027-ųjų rugpjūčio 27–rugsėjo 12 d. Katare.
Istorinė bronza
2023-iaisiais pasaulio čempionato finalo turnyre lietuviai laimėjo šešerias rungtynes, patyrė dvi nesėkmes ir užėmė šeštą vietą.
Kazio Maksvyčio treniruojama komanda D grupėje 93:67 nugalėjo egiptiečius, 96:66 – meksikiečius ir 91:71 – juodkalniečius, vėliau J grupėje 92:67 įveikė graikus ir 110:104 – amerikiečius.
Deja, ketvirtfinalis 68:87 pralaimėtas serbams, o varžybose dėl 5–8 vietų 100:84 nugalėti slovėnai, tačiau 63:98 teko pripažinti latvių pranašumą.
Kol kas geriausias Lietuvos krepšininkų rezultatas pasaulio čempionatuose – bronzos medaliai 2010-aisiais. Juos iškovojo vyriausiojo trenerio Kęstučio Kemzūros vadovaujami Linas Kleiza, Mantas Kalnietis, Martynas Pocius, Jonas Mačiulis, Simas Jasaitis, Tomas Delininkaitis, Paulius Jankūnas, Martynas Gecevičius, Tadas Klimavičius, Robertas Javtokas, Martynas Andriuškevičius ir Renaldas Seibutis.
