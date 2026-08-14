 Merginoms – sektinas pavyzdys

Merginoms – sektinas pavyzdys

2026-08-14 09:30 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien Europos čempionate kovas pradės šešiolikmečių merginų rinktinė – paskutinė šią vasarą kovas pradedanti Lietuvos jaunimo komanda, o jų bendraamžiai vaikinai jau priartėjo prie medalių.

Blykstelėjo: D. Jasikevičius per mačą su vokiečiais surinko 17 naudingumo balų.
Blykstelėjo: D. Jasikevičius per mačą su vokiečiais surinko 17 naudingumo balų. / fiba.com nuotr.

Tikslas – aštuonetas

Trenerio Deimanto Vailionio vadovaujama jaunučių (iki 16 metų) merginų komanda dalyvaus Europos čempionate Rumunijoje.

Pirmiausia D grupėje išmėgins jėgas su vokietėmis, rytoj žais su slovėnėmis, o sekmadienį susitiks su vengrėmis.

Aštuntfinalyje lietuvių lauks viena iš C grupės ekipų – Ispanijos, Lenkijos, Bulgarijos arba Čekijos rinktinė. Mūsiškėms keliamas tikslas patekti tarp aštuonių geriausių komandų.

Lietuvės su ispanėmis ir lenkėmis jau susipažino tarptautiniame turnyre ir abiem varžovėms pralaimėjo – atitinkamai 47:104 ir 64:90.

Be to, D. Vailionio auklėtinės Baltijos taurės turnyre užėmė antrą vietą (92:76 įveikė ukrainietes, 95:58 – estes, tačiau 51:65 pralaimėjo latvėms).

Traumų faktorius

„Daugiausia dėmesio skyrėme savo žaidimo braižui, individualioms užduotims. Deja, neišvengėme traumų, kurios privertė koreguoti tiek pasiruošimą, tiek galutinę sudėtį“, – kontrolines varžybas apibendrino D. Vailionis.

Didžiausią rinktinės žaidėjų grupę sudaro Druskininkų „Deivių“ komandoje tobulėjančios krepšininkės iš skirtingų šalies miestų: Augustė Martinkutė (Telšių sporto centras), Toma Petkevičiutė (Marijampolės sporto centras), Kotryna Grunkytė ir Viltė Lendziavičiūtė (abi – Kauno krepšinio akademija „Žalgiris“), Adrija Masiulionytė (Vilniaus krepšinio mokykla).

Europos čempionate taip pat rungtyniaus Kristalė Saunoriūtė, Liepa Gelžinytė ir Urtė Obrikaitė (visos – Šiaulių krepšinio akademija „Saulė“), Augustė Pušinskaitė, Goda Lečkauskaitė ir Akvilė Bračkutė (visos – V. Knašiaus krepšinio mokykla), Urtė Gurevičiūtė (Panevėžio sporto centras).

Pusfinalis – su prancūzais

Dovydo Petraičio treniruojama Lietuvos jaunučių vaikinų rinktinė taip pat žais Rumunijoje vykstančio Europos čempionato pusfinalyje.

Mūsiškiai A grupėje 95:79 nugalėjo serbus, 83:66 – lenkus, 94:86 – rumunus, o aštuntfinalyje 80:72 – italus.

Ketvirtfinalyje lietuviai susitiko su Vokietijos krepšininkais, kurie 78:75 įveikė Izraelio atstovus. D. Petraičio auklėtiniai laimėjo 82:75 ir iškovojo vietą pusfinalyje.

Po 17 taškų pelnė Danielius Jasikevičius (8 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai) ir Lukas Andrulis (6 atkovoti kamuoliai), 15 tšk. surinko Raigardas Ciunys. Mūsiškiai laimėjo kovą su vokiečiais dėl kamuolio 45:29.

Šiandien pusfinalyje Lietuvos šešiolikmečiai susitiks su prancūzais, kurie ketvirtfinalyje 108:69 sutriuškino rumunus. Dėl kito bilieto į finalą kovos ispanai (88:74 privertė kapituliuoti lenkus) ir latviai (92:80 užkirto kelią graikams).

Šiame straipsnyje:
krepšinis
Europos čempionatas
šešiolikmečių merginų rinktinė

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