Merginoms – sektinas pavyzdys

Tikslas – aštuonetas
Trenerio Deimanto Vailionio vadovaujama jaunučių (iki 16 metų) merginų komanda dalyvaus Europos čempionate Rumunijoje.
Pirmiausia D grupėje išmėgins jėgas su vokietėmis, rytoj žais su slovėnėmis, o sekmadienį susitiks su vengrėmis.
Aštuntfinalyje lietuvių lauks viena iš C grupės ekipų – Ispanijos, Lenkijos, Bulgarijos arba Čekijos rinktinė. Mūsiškėms keliamas tikslas patekti tarp aštuonių geriausių komandų.
Lietuvės su ispanėmis ir lenkėmis jau susipažino tarptautiniame turnyre ir abiem varžovėms pralaimėjo – atitinkamai 47:104 ir 64:90.
Be to, D. Vailionio auklėtinės Baltijos taurės turnyre užėmė antrą vietą (92:76 įveikė ukrainietes, 95:58 – estes, tačiau 51:65 pralaimėjo latvėms).
Traumų faktorius
„Daugiausia dėmesio skyrėme savo žaidimo braižui, individualioms užduotims. Deja, neišvengėme traumų, kurios privertė koreguoti tiek pasiruošimą, tiek galutinę sudėtį“, – kontrolines varžybas apibendrino D. Vailionis.
Didžiausią rinktinės žaidėjų grupę sudaro Druskininkų „Deivių“ komandoje tobulėjančios krepšininkės iš skirtingų šalies miestų: Augustė Martinkutė (Telšių sporto centras), Toma Petkevičiutė (Marijampolės sporto centras), Kotryna Grunkytė ir Viltė Lendziavičiūtė (abi – Kauno krepšinio akademija „Žalgiris“), Adrija Masiulionytė (Vilniaus krepšinio mokykla).
Europos čempionate taip pat rungtyniaus Kristalė Saunoriūtė, Liepa Gelžinytė ir Urtė Obrikaitė (visos – Šiaulių krepšinio akademija „Saulė“), Augustė Pušinskaitė, Goda Lečkauskaitė ir Akvilė Bračkutė (visos – V. Knašiaus krepšinio mokykla), Urtė Gurevičiūtė (Panevėžio sporto centras).
Pusfinalis – su prancūzais
Dovydo Petraičio treniruojama Lietuvos jaunučių vaikinų rinktinė taip pat žais Rumunijoje vykstančio Europos čempionato pusfinalyje.
Mūsiškiai A grupėje 95:79 nugalėjo serbus, 83:66 – lenkus, 94:86 – rumunus, o aštuntfinalyje 80:72 – italus.
Ketvirtfinalyje lietuviai susitiko su Vokietijos krepšininkais, kurie 78:75 įveikė Izraelio atstovus. D. Petraičio auklėtiniai laimėjo 82:75 ir iškovojo vietą pusfinalyje.
Po 17 taškų pelnė Danielius Jasikevičius (8 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai) ir Lukas Andrulis (6 atkovoti kamuoliai), 15 tšk. surinko Raigardas Ciunys. Mūsiškiai laimėjo kovą su vokiečiais dėl kamuolio 45:29.
Šiandien pusfinalyje Lietuvos šešiolikmečiai susitiks su prancūzais, kurie ketvirtfinalyje 108:69 sutriuškino rumunus. Dėl kito bilieto į finalą kovos ispanai (88:74 privertė kapituliuoti lenkus) ir latviai (92:80 užkirto kelią graikams).
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