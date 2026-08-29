9 patarimai geresniam seksui automobilyje

Tai netiesa! Seksas automobilyje gali būti malonus ir suaugusiems vyrams bei moterims. Jau net nekalbant apie faktą, kad intymumo vietai persikėlus į naują vietą, aistra užsiliepsnoja iš naujo.
„Naujos vietos sukuria išskirtinumo jausmą ir jaudina“, – teigė sekso, šeimos ir santuokos daktarė terapeutė Jenni Skyler.
Tiesą sakant, seksas automobilyje gali būti būtent tai, ką patartų terapeutai, ypač, jeigu santykiuose ugnelė jau seniai prigesus.
„Norint turėti gerus seksualinius santykius, reikia įdėti daug darbo. O tai yra priešinga tam, ką žmonėms kalė į galvas: kad geras seksas nutinka natūraliai. Užtenka tik būti labai laimingu ir toks jis bus visą laiką. Tai absoliuti netiesa. Geram seksui reikia noro, nuoseklumo ir kūrybiško žaismingumo, kad patirtys išliktų linksmos“, – pasakojo sekso ir santykių psichoterapeutė, knygų autorė Gigi Engle.
O nuo ko pradėti? Vienas paprasčiausių būdų yra šokti tiesiai ant galinės sėdynės. Seksas mašinoje gali būti itin jaudinantis, mat iš dalies tai tarsi mylėjimasis viešumoje. Žinoma, seksas automobilyje gali turėti kelias rizikas, tačiau tinkamai pasiruošus, tai taps nuostabiu nuotykiu.
Naujos vietos sukuria išskirtinumo jausmą ir jaudina.
„Negana to, tai žymiai pigesnė alternatyva viešbučiui, o jei toli nenuvažiuojate nuo namų, ir auklės gali neprireikti“, – sakė J. Skyler.
Gali tekti šiek tiek pavargti, nes seksas automobilyje nėra toks paprastas kaip misionieriaus poza lovoje. Štai 9 ekspertų patarimai, kurie padės „užkurti variklius“ efektyviai.
1. Rinkitės stovėjimo vietą protingai
Pirmiausia reikia gerai pagalvoti, kur norėsite išbandyti seksą automobilyje.
„Mašiną pastatykite atsargiai apmąstę vietą, su idealiu privatumu“, – pradėjo patarimus J. Skyler.
Nevalia pamiršti, kad nors esate automobilyje, praeinantis žmogus gali jus pamatyti, o tada jau bus bėdos. Įvairiose valstybėse įstatymai skirtingai, bet gali grėsti atsakomybė dėl viešosios tvarkos pažeidimo ar panašiai.
Siekiant to išvengti, automobilį statykite kur nors privačiau, pavyzdžiui ant kampo prie bene apleistos automobilių aikštelės, netoli stovyklavietės, o tada jau laukite tamsos.
Be abejo, kad ir kokia tai bebūtų vieta, būtinai išjunkite automobilį ir pasitikrinkite, ar veikia visi stovėjimo mechanizmai, stabdžiai ir t.t. Taip išvengsite pavojingų situacijų.
2. Viską planuokite iš anksto
Nors seksas automobilyje ir gali būti spontaniška veikla, visada gerai yra pasiruošti iš anksto, taip užtikrinant saugumą ir malonumą.
G. Engle rekomenduoja pasiruošti sekso automobilyje krepšį, kurį galite įsidėti į bagažinę ar daiktadėžę. Tame krepšyje gali būti: lubrikantas, sekso žaislas, skysčius sugeriantis pledas ar rankšluostis, prezervatyvai ir drėgnos servėtėlės.
Svarbu: nepalikite automobilyje prezervatyvų ar lubrikanto ilgam laikui, nes šie daiktai gali ištirpti. Tiesiog prigriebkite juos prieš sėsdami į automobilį ir nepamirškite jų pasiimti, kai išlipate.
3. Panaudokite erdvę (arba jos trūkumą) savo naudai
Jeigu turite mažą automobilį, greičiausiai jau žinote, kad su erdve bus sunku. Mylėjimasis vairuotojo sėdynėje – bloga mintis, mat per daug lengva netyčia užvirsti ant garso signalo ar nuspausti pavarų svirtį. Apskritai vietos tiek mažai, kad lengvai galima užgauti vienam kitą, tad lieka tik galinė sėdynė.
G. Engle siūlo išnaudoti savo automobilio dizainą. Jeigu jūsų bagažinė turi pertvarą nuo salono, kurią galima išimti, o sėdynės atsilenkia… šokite ten!
Jeigu jūsų automobilis tokios galimybės neturi, galite tiesiog įsitaisyti ant galinės sėdynės.
Nėra labai daug vietos visaip šokinėti ir maltis, erdvės juk maža.
Nepamirškite pilnai atlenkti priekinių sėdynių į priekį, taip bus daugiau vietos gale.
4. Pasibandykite įvairias pozas
Natūraliai pati geriausia sekso poza priklauso nuo to, kokio tipo automobilį turite, atsižvelgiant į jūsų asmeninius norus ir lankstumą.
Pasak G. Engle, pozos, kuriose žiūrite mylimam žmogui į veidą, bus pačios paprasčiausios: misionieriaus, cowgirl (kai draugė ant jūsų), lotuso. Svarbiausia susitelkti į mažus judesius ir trintį.
„Nėra labai daug vietos visaip šokinėti ir maltis, erdvės juk maža“, – priminė G. Engle.
Jei norite įsiskverbti į partnerę iš nugaros, geriausia tą daryti gulomis. Kitaip bandant galima lengvai galva barkštelti į automobilio stogą.
5. Darykite tai garsiai
Jeigu gyvenate erdvėje, kuria dalijatės su kambariokais ar vaikais, bet koks gyvūliškas, garsus seksas negalimas. O štai automobilis gali viską pakeisti! Tik nepamirškite pasirinkti tinkamą vietą.
Garsus aimanavimas sekso metu ne tik padės jums suartėti dvasiškai su mylimu žmogumi, tačiau ir išlaisvins susikaupusią energiją, padės su kvėpavimo kontrole ir garantuos tinkamą kraujo cirkuliaciją.
6. Pasileiskite ypatingą muzikinį grojaraštį
Kitas sekso automobilyje privalumas yra visur aplink esančios garso kolonėlės – jos tobulai tinka sukurti maloniai aplinkai.
„Seksas yra patirtis, kuriai svarbūs visi penki pojūčiai. Jeigu vieną iš šių pojūčių galime sustiprinti, visada reikia pasinaudoti tokia galimybe“, – tikino G. Engle.
Moteris patarė tokį grojaraštį kurti kartu ir iš anksto, kad abu žmonės galėtų pridėti asmeniškai patinkančias dainas.
Pamatysite, kokį gerą efektą mėgstama muzika gali padaryti, kai ant galinės sėdynės juda kūnai.
7. Pasilikite (bent dalį) savo drabužių
Seksas automobilyje nėra geriausias metas nuogai išsirengti, nes jus gali bet kada pamatyti praeivis.
Kad ir kaip užvaldytų noras nusimesti visus drabužius, likite protingi ir pasvarstykite, ką galima nusivilkti, o ką reikėtų pasilikti.
Seksas yra patirtis, kuriai svarbūs visi penki pojūčiai.
Pasikelkite sijonus, šiek tiek nusimaukite kelnes ir darykite ką jums reikia su bent dalinai dėvimais drabužiais. Tai:
a) kažkiek užmaskuos, ką gi jūs tame automobilyje veikiate.
b) suteiks neišdildomą „paimk make dabar“ patirtį.
Jeigu jau kažkuriuos drabužius nusimesite, panaudokite juos. Maikutė gali tapti pagalvėle, striukė – užklotu.
8. Išbandykite įvairų seksą
Seksas automobilyje nebūtinai reiškia penetracinį seksą. Seksas automobilyje gali priminti jaunystę, tad kodėl to neišnaudojus? Kodėl gi nelikus pirmoje bazėje?
„Genitalijos neturi visą laiką būti kontakte, kad automobilis taptų seksualia vieta. Pagalvokite ir tiesiog apie glamžymąsi automobilių aikštelėje“, – patarė G. Engle.
Oralinis seksas yra kita galimybė, kurią verta išbandyti automobilio sąlygomis. Be to, tai daug patogiau nei penetracinis seksas.
„Juk daryti vyrukui oralinį taip paprasta, kai sėdite priekyje. O jei merginai – tiesiog šokite ant galinių sėdynių. Ir nepraleiskite malonumų, daromų rankomis! Darbas pirštais, stimuliuojant merginos klitorį, kai sėdite priekyje, tikrai gali kaitinti kraują. Be to, tokią veiklą labai paprasta užmaskuoti, mat aplinkiniai nemato žemiau jūsų krūtinės. Paprasčiau išsisukti“, – aiškino G. Engle.
9. Nepamirškite atvėsimo
Net jeigu jūsų procesas buvo greitas ir iškart šokote prie reikalo, nevalia pamiršti apie atvėsimo procesą.
Genitalijos neturi visą laiką būti kontakte, kad automobilis taptų seksualia vieta.
Tai reiškia laiką, kai po sekso atkuriate ryšį su partneriu, nurimstate. Rekomenduojama vienas kitą nuvalyti, padėti apsitvarkyti ir tiesiog kartu pasivažinėti.
Pasikalbėkite, kas jums patiko, o su kuo dar reikėtų padirbėti.
„Greičiausiai pirmas kartas automobilyje nepraeis be kažkokių nesklandumų. Tikrai bus linksma ir smagu pasikalbėti apie kitą kartą“, – teigė G. Engle.
Žinoma, gali būti, kad išbandę šiuos patarimus nuspręsite, jog kito karto nebus, bent jau ne automobilyje.
Viskas gerai, seksas tokioje vietoje tikrai ne visiems. Vietoje to, pagalvokite apie kitas naujas vietas!
Juk jaudulį kurti galima kitose, erdvesnėse vietose, pavyzdžiui, ant virtuvės spintelės, palapinėje stovyklaujant ar net paplūdimyje.
Malonumo galimybės yra beribės, tad nenuleiskite rankų, jei nepatogiai pasidaužius automobilyje reikalai nepavyko.
Seksas automobilyje tikrai gali būti nepatogus, kartais keistokas, ypač pirmaisiais kartais, bet bent jau pasimylėsite.
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