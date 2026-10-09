Pagalba išėjus iš ligoninės: ką atskleidė ligonių kasos psichikos sveikatos duomenų analizė

Analizuoti daugiau nei 112,5 tūkst. darbingo amžiaus žmonių, kuriems 2022–2024 m. buvo teiktos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, duomenys. Šiuo laikotarpiu užfiksuota per 1,6 mln. pacientų kontaktų su sveikatos priežiūros specialistais. Nors didžioji dauguma apsilankymų buvo ambulatoriniai, beveik ketvirtadalis pacientų bent kartą gydėsi ir ligoninėje.
Analizė parodė, kad ypač svarbios yra pirmosios savaitės po išrašymo iš ligoninės. „Matome aiškią tendenciją: pacientai, kurie netrukus po išrašymo iš ligoninės bent kartą kreipėsi į psichikos sveikatos specialistus, rečiau vėl patekdavo į ligoninę. Tai primena, kad svarbu suteikti pagalbą ne tik ūmiu laikotarpiu, bet ir išlaikyti jos tęstinumą žmogui grįžus į kasdienį gyvenimą“, – sako VLK Duomenų ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Aidukienė.
Vis dėlto per pirmąją savaitę ryšį su psichikos sveikatos specialistais turėjo tik maždaug kas penktas pacientas, o per tris mėnesius – kiek daugiau nei pusė. Tai rodo, kad dalis pacientų ryšį su psichikos sveikatos specialistais po gydymo ligoninėje atnaujina ne iš karto.
Pasak J. Aidukienės, atskiro dėmesio verta pacientų grupė, kuri ambulatorinėmis psichikos sveikatos paslaugomis apskritai nesinaudojo.
„Išryškėjo pacientų grupė, kuri per trejus metus nė karto ambulatoriškai neapsilankė pas psichikos sveikatos specialistus. Šiems žmonėms ligoninė buvo vienintelė vieta, kur jie gavo specializuotą psichikos sveikatos priežiūrą. Tai reiškia, kad dalis žmonių į specialistų akiratį patenka tik tada, kai jų būklė smarkiai pablogėja ir prireikia gydymo ligoninėje“, – teigia VLK specialistė.
Taip pat pastebėti ir vyrų bei moterų naudojimosi psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis skirtumai. Vyrai dažniau patekdavo į ligoninę, o moterys dažniau naudojosi ambulatorinėmis paslaugomis. Viena iš galimų prielaidų – vyrai rečiau kreipiasi pagalbos ankstesnėse ligos stadijose.
Analizės duomenimis, dažni apsilankymai pas psichikos sveikatos specialistus ne visada reiškia geresnę situaciją. Kai kuriais atvejais itin intensyvus naudojimasis ambulatorinėmis paslaugomis prieš hospitalizaciją veikiau atspindi blogėjančią paciento būklę ir didėjantį pagalbos poreikį. Vis dėlto po gydymo ligoninėje net ir vienas apsilankymas pas specialistą yra tiesiogiai susijęs su mažesne tikimybe vėl patekti į ligoninę.
„Pasaulinė psichikos sveikatos diena primena, kad psichikos sveikata yra ne mažiau svarbi nei fizinė. Ši analizė dar kartą patvirtino, kad žmogui svarbu nelikti vienam po gydymo ligoninėje. Laiku atkurtas ryšys su specialistais didina tikimybę išvengti naujos krizės ir pakartotinio gydymosi ligoninėje“, – sako J. Aidukienė.
Lietuvoje jau stiprinamos bendruomenėje teikiamos psichikos sveikatos paslaugos ir diegiamos priemonės, padedančios užtikrinti pagalbos tęstinumą po gydymo ligoninėje. VLK analizė leidžia tiksliau matyti pacientų kelią sveikatos sistemoje ir nustatyti, kur tęstinę priežiūrą galima dar labiau sustiprinti.
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