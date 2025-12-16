Ar Z karta – problematiškiausia istorijoje?

Remdamasis naujausių tyrimų duomenimis, leidinys „The Independent“ skelbia, kad Z karta, dar vadinama zūmeriais, gali tapti labiausiai bendros sveikatos požiūriu atsilikusia karta šiuolaikinėje istorijoje.
Nutukimas ir psichologinės problemos
Nors zūmeriai alkoholiu, narkotikais ir rūkymu domisi mažiau nei ankstesnės kartos, jie dažniau susiduria su kitomis problemomis – didesniu nutukimu ir psichinės sveikatos sutrikimais.
Britų organizacija „The King's Fund“ pranešė apie „nuolatinį nutukimo augimą“ tarp 16–24 metų jaunuolių: jei 2002 m. jis buvo 31 proc., tai 2022 m. – 37 proc. Taip pat padidėjo 17–19 metų amžiaus jaunuolių, turinčių psichikos sutrikimų: nuo 10 proc. 2017 m. iki 23 proc. 2023 m. Be to, nuo 2011 m. iki 2021 m. neįgaliųjų 15–24 metų amžiaus grupėje skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai.
Blaivi Z karta pradėjo gerti
Kaip praneša UNIAN, naujausi tyrimai rodo, kad Z karta, anksčiau pasižymėjusi santūresniu požiūriu į alkoholį, pamažu didina jo vartojimą ir vis labiau artėja prie vyresnių kartų įpročių.
Ekspertai šiuos pokyčius sieja ne tiek su pasaulėžiūros kaita, kiek su gerėjančia Z kartos finansine padėtimi jaunuoliams bręstant ir pamažu augant jų pajamoms. Tuo pat metu visose kartose išlieka saikingesnio alkoholio vartojimo tendencija.
