Lietuvoje startuoja Mokytojų linija: pedagogams teiks pirminę teisinę ir psichologinę pagalbą

Penktadienį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovė Raminta Popovienė bei Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) direktorius Simonas Šabanovas aptarė psichologinės, teisinės pagalbos svarbą mokytojams bei pristatė, kaip Mokytojų linija veiks toliau.
Kaip žurnalistams teigė S. Šabanovas, Mokytojų linija jau pradėjo veikti, sulaukta ir pirmųjų skambučių.
„Veikia jau nuo šiandien ir žinau, kad jau ir sulaukėme pirmų skambučių“, – teigė NŠA vadovas.
Anot jo, mokytojams pirmąją psichologinę pagalbą telefonu specialistai teiks kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos.Teisinei pagalbai gauti bus prašoma užpildyti Mokytojų linijos interneto svetainėje esančias prašymo formas.
„Atkreipiu dėmesį, kad užtikriname anonimiškumą dėl psichologinės pagalbos. Dėl teisinių klausimų – teisininkai vis tiek klaus, kokia tai mokykla, kokia tai situacija, bet mes, kaip agentūra, to nežinosime“, – kalbėjo S. Šabanovas.
NŠA vadovo teigimu, numatyta, kad Mobiliosios linijos darbo valandomis nuolat budės 2 arba 3 psichologai bei tiek pat teisininkų.
„Mes konsultavomės, ieškojome ir džiaugiamės, kad ateina žmonės, kurie jau turi tam tikrą patirtį šiame darbe“, – teigė NŠA vadovas.
Trumpasis Mokytojų linijos numeris – 0610 00366
Ministrė: šiandien mokytojui keliami lūkesčiai yra labai dideli
R. Popovienė teigė, jog pristatant Mokytojų liniją norisi kalbėti ne apie pačią paslaugą, bet apie daug atsakomybių, kurias kasdien prisiima pedagogai.
„Norisi kalbėti apie žmones, kuriems ši paslauga bus skiriama – apie mokytojus, kurie kasdien ateina į klasę ne tik mokyti vaikų, bet ateina ir išgirsti, pamatyti, užjausti, suprasti, nuraminti“, – kalbėjo ŠMSM vadovė.
„Šiandien mokytojui tikrai tenka labai daug atsakomybių ir lūkesčiai, keliami mokytojui, tikrai yra labai dideli“, – pabrėžė R. Popovienė.
Kaip anksčiau teigė švietimo ministrė, emocinė pagalba mokytojams bus teikiama streso, nerimo, profesinio perdegimo, smurto ir patyčių, tarpasmeninių ir profesinių santykių klausimais.
Tuo metu pirminę teisinę pagalbą teiks teisininkai darbo santykių ir darbo teisės, skundų, mokytojų teisių apsaugos, vidaus procedūrų, apmokėjimų už darbą, konfliktų, mokinių drausminimo ir atsakomybių, vaiko teisių, asmens duomenų apsaugos klausimais.
Sieks išlaikyti pedagogus darbo vietose
Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojama Mokytojų linija yra viena iš priemonių vasarą pristatytame ministerijos 2026–2028 m. plane, kuriuo siekiama pritraukti ir išlaikyti pedagogus darbo vietose, taip pat – gerinti emocinį klimatą Lietuvos mokyklose.
Kaip anksčiau skelbė ministerija, kartu su mobiliąja linija mokytojams švietimo įstaigų vadovams bus vedami specialūs mokymai smurto, patyčių prevencijos temomis. Taip pat startuos emocinių kompetencijų stiprinimo programa.
ŠMSM teigimu, naujaisiais mokslo metais švietimo įstaigų patalpose bus kabinami vienlapiai, informuojantys vaikus apie tai, kaip atpažinti smurto, patyčių apraiškas bei kur kreiptis reikiamos pagalbos.
Minėtame plane taip pat numatyti pokyčiai šiuo metu jau dirbantiems ar pedagogais tapti ketinantiems specialistams.
Ateinančiais metais plėsti prioritetinių pedagogikos studijų sąrašą – ispanų, anglų kalbos ar socialinės pedagogikos besimokantys studentai ir mokytojai galės pretenduoti į valstybės skiriamas stipendijas.
Taip pat siūlomos lankstesnės įsidarbinimo bei pedagogo kvalifikacijos išlaikymo sąlygos – magistro laipsnį įgiję žmonės savo kvalifikacijos lygiu nuo šiol galėtų būti prilyginami vyresniajam mokytojui. Daktaro laipsnį ar aukštesnius turintys būtų prilyginti mokytojo metodininko kvalifikacijai.
Ministerija skaičiuoja, kad per penkerius metus Lietuvoje gali trūkti iki 6 tūkstančių mokytojų. R. Popovienės teigimu, daugiausiai trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų.
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